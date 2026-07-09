Il "figlio" di Pepsiman a meno di 3 euro: Sodaman in forte sconto su Instant Gaming

Il panorama dei roguelite d'azione ad attivazione automatica continua a sfornare progetti interessanti, ma pochi riescono a declinare la formula con la follia e l'originalità di Tape Corps. Chi ha voglia di sterminare mostri spaziali a colpi di caffeina e zuccheri può aggiungere alla propria libreria Sodaman sfruttando un prezzo eccezionale rispetto al costo di listino italiano di 8,00€. Il titolo viene infatti proposto a 2,09€ IVA esclusa, arrivando a un prezzo finale di 2,55€ IVA inclusa una volta giunti alla cassa. Questo posiziona lo sconto visibile sul catalogo al 74%, mentre il risparmio effettivo calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse si attesta al 68,13%. Se siete pronti a scatenare il caos intergalattico, potete completare l'acquisto cliccando sul box informativo qui sopra o visitando il link diretto alla pagina prodotto .

Cocktail micidiali e innesti cibernetici

Il fulcro dell'azione in Sodaman ruota attorno a una premessa tanto assurda quanto divertente: un'entità malvagia ha privato di sapore tutte le bibite dell'universo, e l'ultimo supersoldato rimasto deve imbracciare le armi e raccogliere le lattine intatte per scatenare poteri devastanti. Strutturato come un classico sparatutto arena dove le armi fanno fuoco da sole, il gioco richiede di concentrarsi interamente sul movimento e sulla gestione degli spazi per evitare ondate di alieni sempre più fitte. La vera marcia in più risiede nel sistema di miscelazione: raccogliendo sode di colori diversi si creano sinergie chimiche uniche, in grado di trasformare i proiettili standard in esplosioni tossiche o dardi elettrici rimbalzanti capaci di ripulire lo schermo in pochi secondi.

Tra una partita e l'altra, la propria astronave funge da hub centrale per pianificare la crescita del protagonista e sbloccare modificatori permanenti. Sodaman mette sul piatto un profondo sistema di personalizzazione diviso in sei parti del corpo migliorabili attraverso oltre trenta innesti cibernetici, permettendo di plasmare l'eroe secondo il proprio stile preferito, sia che si prediliga la pura velocità di movimento, sia che si punti sulla resistenza bruta. A questo si aggiunge una meccanica di deck-building con carte che alterano l'efficacia dei cocktail durante le escursioni sui pianeti, assicurando che nessun tentativo si sviluppi nello stesso modo. A una cifra così irrisoria, questo piccolo gioiello indipendente garantisce ore di divertimento frenetico e spensierato, specie se siete orfani del mitico Pepsiman per PS1, che ormai ha quasi 30 anni.