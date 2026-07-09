Recupera il LitRPG Dungeon Crawler Carl: Amazon Audible è gratis per ben tre mesi

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza dell'offerta: se sei abbonato al servizio Prime, potrai utilizzare Audible Premium gratuitamente per ben tre mesi . L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e scade il 15 luglio , quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se sei interessato, puoi provarlo gratis tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.

Tanti eBook ed esperienze interattive

Oltre a poter accedere a un ricchissimo catalogo di audiolibri, potrai recuperare alcune opzioni imperdibili, come Harry Potter o Il Ciclo di Dune. Anche Dungeon Crawler Carl è particolarmente amato: si tratta di un romanzo che fa parte della serie LitRPG di Matt Dinniman e combina narrativa e meccaniche e ambienti tipici dei giochi di ruolo, come missioni, punti esperienza, obiettivi e altro ancora.

Audible

Non è tutto, perché i più nerd possono anche recuperare gli audiolibri di Assassin's Creed e vivere storie ancora più coinvolgenti. Ricordiamo che di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta per un'esperienza ancora più funzionale. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.