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Amante dei rogue-like? Se non l'hai ancora provato acquista Moonlighter scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto sulla complete edition di Moonlighter. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/08/2026
Moonlighter Complete Edition
Moonlighter
Moonlighter
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Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta sulla complete edition di Moonlighter: l'offerta prevede uno sconto attivo del 95% per un costo totale e finale di 1,45€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Moonlighter è un GdR d'azione con elementi rogue-like che racconta la doppia vita di Will, un giovane commerciante con il sogno di diventare un vero eroe. La sua avventura prende il via quando, durante alcuni scavi archeologici, vengono scoperti misteriosi portali capaci di condurre verso dimensioni e regni differenti.

Questi passaggi attirano avventurieri alla ricerca di tesori preziosi e portano alla nascita di Rynoka, un villaggio commerciale dove è possibile riposarsi e vendere i bottini raccolti nei dungeon.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay combina gestione del proprio negozio, esplorazione e combattimenti, creando un'esperienza che alterna l'attività commerciale alle spedizioni in luoghi pericolosi. I giocatori possono affrontare diversi dungeon, raccogliere grandi quantità di bottino, utilizzare le risorse per creare e incantare oggetti e contribuire alla rinascita e allo sviluppo del villaggio.

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L'edizione completa include il gioco base con tutti i DLC gratuiti e l'espansione Moonlighter - Between Dimensions. Quest'ultima amplia ulteriormente l'avventura introducendo nuove creature all'interno dei dungeon già presenti e nuovi dungeon interdimensionali popolati da mini boss. L'espansione aggiunge inoltre nuove armi, armature, oggetti per il negozio e anelli. Qui la nostra recensione.

#Sconti
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