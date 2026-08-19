Amante dei rogue-like? Se non l'hai ancora provato acquista Moonlighter scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta sulla complete edition di Moonlighter: l'offerta prevede uno sconto attivo del 95% per un costo totale e finale di 1,45€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Moonlighter è un GdR d'azione con elementi rogue-like che racconta la doppia vita di Will, un giovane commerciante con il sogno di diventare un vero eroe. La sua avventura prende il via quando, durante alcuni scavi archeologici, vengono scoperti misteriosi portali capaci di condurre verso dimensioni e regni differenti.

Questi passaggi attirano avventurieri alla ricerca di tesori preziosi e portano alla nascita di Rynoka, un villaggio commerciale dove è possibile riposarsi e vendere i bottini raccolti nei dungeon.