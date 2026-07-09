Un requiem contro il bioterrorismo: Resident Evil Requiem quasi a metà prezzo su Instant Gaming

L'incubo biologico che ha terrorizzato i videogiocatori negli scorsi mesi diventa decisamente più accessibile per chiunque voglia recuperarlo su PC. Chi vuole seguire le indagini dell'analista Grace Ashcroft e del veterano Leon S. Kennedy può portarsi a casa Resident Evil Requiem approfittando di una decisa sforbiciata rispetto al classico prezzo di listino italiano di 70,00€. L'offerta fissa la spesa iniziale a 36,99€ IVA esclusa, cifra che diventa di 45,13€ IVA inclusa al momento del check-out sul portale. Questo posiziona lo sconto visibile a schermo al 47%, mentre il risparmio calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse si attesta al 35,53%. Se vi sentite pronti a tornare tra i sinistri corridoi del Wrenwood Hotel e le rovine mutate di Raccoon City, potete acquistarlo cliccando sul box informativo qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Due stili di gioco opposti per sopravvivere all'orrore

La vera forza di Resident Evil Requiem risiede nella sua struttura narrativa e ludica a doppia mandata, capace di accontentare sia i puristi del survival horror che gli amanti dell'azione più pura. Da una parte, i segmenti dedicati a Grace Ashcroft puntano tutto su un'atmosfera claustrofobica, enigmi complessi e una gestione oculata delle pochissime risorse a disposizione, costringendo spesso a nascondersi per sfuggire a minacce invincibili. Dall'altra, quando l'azione passa nelle mani del leggendario agente DSO Leon S. Kennedy, il ritmo di Resident Evil Requiem subisce un'impennata brutale, mettendo in mostra un sistema di combattimento teso ed elettrizzante contro orde di mutazioni nate dal letale virus T.

Il titolo di Capcom sfrutta appieno le potenzialità tecniche moderne e portarsi a casa un pilastro del genere come Resident Evil Requiem a una cifra così distante dal prezzo pieno di lancio è un'ottima opportunità per chiunque voglia vivere una delle sceneggiature più drammatiche e riuscite dell'intero franchise.