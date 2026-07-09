PlayStation sarà al San Diego Comic-Con 2026 con God of War Laufey, Marvel's Wolverine e Marvel Tokon

Sony ha annunciato i suoi piani per il San Diego Comic-Con 2026, che si svolgerà tra il 23 e il 26 luglio al Concention Center di San Diego, che includono dei panel dedicati ad alcune delle esclusive PS5 più attese dei prossimi mesi, come Marvel's Wolverine e God of War Laufey.

Il primo appuntamento sarà il 23 luglio alle 20:15 italiane con un evento dedicato a Marvel's Wolverine. Il team di Insomniac Games e gli attori Liam McIntyre (Wolverine) e Krizia Bajos (Jean Grey), sveleranno nuovi dettagli sulla storia, sui personaggi e contenuti esclusivi del gioco. A seguire, alle 21:00 nostrane sarà il turno del panel di Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro di Arc System Works. Il producer Takeshi Yamanaka, la localization director Amber Seitz e altri membri del team, insieme all'artista Mike Deodato e al doppiatore Josh Keaton (Spider-Man), offriranno uno sguardo dietro le quinte sul progetto e presenteranno alcune novità in anteprima.

Alle 02:30 italiane della notte tra il 23 e il 24 luglio sarà il turno God of War Laufey. Per l'occasione Ariel Lawrence e Cory Barlog dialogheranno con il cast, tra cui, tra cui Deborah Ann Woll (Faye) e Chris Judge (Kratos), per approfondire i nuovi protagonisti e il lavoro di performance capture.