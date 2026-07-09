PlayStation sarà al San Diego Comic-Con 2026 con God of War Laufey, Marvel's Wolverine e Marvel Tokon

Sony ha annunciato i suoi piani per il San Diego Comic-Con 2026, che si svolgerà tra il 23 e il 26 luglio al Concention Center di San Diego, che includono dei panel dedicati ad alcune delle esclusive PS5 più attese dei prossimi mesi, come Marvel's Wolverine e God of War Laufey.
Il primo appuntamento sarà il 23 luglio alle 20:15 italiane con un evento dedicato a Marvel's Wolverine. Il team di Insomniac Games e gli attori Liam McIntyre (Wolverine) e Krizia Bajos (Jean Grey), sveleranno nuovi dettagli sulla storia, sui personaggi e contenuti esclusivi del gioco. A seguire, alle 21:00 nostrane sarà il turno del panel di Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro di Arc System Works. Il producer Takeshi Yamanaka, la localization director Amber Seitz e altri membri del team, insieme all'artista Mike Deodato e al doppiatore Josh Keaton (Spider-Man), offriranno uno sguardo dietro le quinte sul progetto e presenteranno alcune novità in anteprima.
Alle 02:30 italiane della notte tra il 23 e il 24 luglio sarà il turno God of War Laufey. Per l'occasione Ariel Lawrence e Cory Barlog dialogheranno con il cast, tra cui, tra cui Deborah Ann Woll (Faye) e Chris Judge (Kratos), per approfondire i nuovi protagonisti e il lavoro di performance capture.
La scaletta di PlayStation al San Diego Comicon 2026
Di seguito il programma al completo di PlayStation all'evento:
Marvel's Wolverine - Panel di presentazione - 23 luglio, 20:15 - 21:00
Non ci limiteremo a scalfire la superficie: la attraverseremo. Il creative director Marcus Smith, il game director Mike Daly, il narrative director Walt Williams e la senior project director Jess Reiner‑Reed di Insomniac Games saranno affiancati dagli attori Liam McIntyre (Wolverine) e Krizia Bajos (Jean Grey), insieme all'executive producer Eric Monacelli di Marvel Games, per svelare nuovi dettagli sull'attesissimo Marvel's Wolverine, in uscita il 15 settembre su PlayStation 5. Moderato dalla media personality Naomi Kyle, il panel offrirà uno sguardo dietro le quinte sulla storia, sui personaggi e su contenuti esclusivi mai mostrati prima.
MARVEL Tokon: Fighting Souls - Behind the Battle - 23 luglio, 21:00 - 21:45
Entrate nell'arena con MARVEL Tokon: Fighting Souls. Il panel, moderato dal commentatore e streamer di picchiaduro Sajam, vedrà la partecipazione del producer Takeshi Yamanaka (Arc System Works), della localization director Amber Seitz (Arc System Works) e del senior product development manager Michael Francisco (Marvel Games), che illustreranno la realizzazione del gioco e il suo ruolo all'interno dell'universo Marvel. Il team sarà accompagnato da Mike Deodato (artista Marvel e illustratore di Knights of Doom) e dal doppiatore Josh Keaton (Iron Man, Spider‑Man), con dietro‑le‑quinte e annunci a sorpresa.
God of War Laufey - Forging God of War's Next Heroes - 24 luglio, 02:30 - 03:30
Il game director Ariel Lawrence e il head of creative Cory Barlog di Santa Monica Studio guideranno una conversazione approfondita con il cast: Deborah Ann Woll (Laufey), Chris Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) e Perlina Lau (Rue). Per la prima volta dalla rivelazione del gioco, verranno condivisi nuovi dettagli sugli eroi di God of War Laufey, con retroscena sullo sviluppo e sul performance capture che dà vita ai personaggi.