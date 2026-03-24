7 Days to Die è stato comprato dal team di Dead by Daylight: ecco cosa gli succederà

7 Days to Die , il famoso e amato videogioco horror, è stato acquistato dal team di Dead by Daylight, Behaviour Interactive . Si tratta di una mossa forse inaspettata, ma che pare promettere bene per il futuro di 7 Days.

Cosa accadrà a 7 Days to Die

Lo sviluppatore Fun Pimps ha scritto: "7 Days to Die è nato nel Giorno del Ringraziamento del 2012, quando due fratelli hanno ideato il gioco mentre pranzavamo. 13 anni dopo, quell'idea è diventata qualcosa di molto più grande di quanto avessimo mai immaginato, con oltre 20 milioni di copie vendute e una community che ci è stata vicina in ogni fase del percorso."

"C'è ancora così tanto che vogliamo fare, e abbiamo sempre creduto che il futuro del nostro gioco potesse essere ancora più grande di quanto abbiamo pubblicato finora. Questa partnership significa più supporto per 7 Days to Die d'ora in avanti. Continueremo a guidare lo sviluppo, proprio come abbiamo sempre fatto, ma ora, con l'aiuto di Behaviour, saremo in grado di far crescere il team e offrire ancora di più per il gioco e la nostra community."

"Nulla cambierà nell'anima del gioco. La nostra visione resta la stessa, il nostro team resta lo stesso e il nostro obiettivo rimane la community che ha sostenuto 7 Days to Die per oltre un decennio. Questo è semplicemente il prossimo passo di un lungo viaggio e siamo entusiasti di intraprenderlo con voi."

In un video allegato disponibile poco sopra, il co-fondatore Richard Huenink - uno dei fratelli sopra menzionati - ha aggiunto che: "7 Days ha fatto molta strada, ma non è ancora dove vorremmo che fosse, e ci sono ancora così tante cose incredibili che vogliamo aggiungere al gioco. Ma un sogno così grande non può essere realizzato da soli."

"Comprendiamo che alcuni di voi possano avere preoccupazioni riguardo a questo cambiamento ma, per noi, si tratta di ottenere il supporto e le risorse necessarie per affrontare le nostre idee più ambiziose e realizzarle con un partner che ama l'horror quanto noi."

"Non si tratta di cedere il controllo o di allontanarsi da ciò che abbiamo costruito. Abbiamo scelto Behaviour perché credono in 7 Days, in ciò che il gioco può diventare e nella capacità del nostro team di realizzare tale potenziale. Condividono le nostre filosofie su tutto, dalla community al modding, quindi, nel caso ve lo stiate chiedendo, non spariremo."

Huenink ha chiarito che, con il nuovo investimento, The Fun Pimps sarà in grado di espandere i propri team di grafica, ingegneria, design, community e supporto per far crescere 7 Days to Die nei modi desiderati. Un Q&A su Reddit con il team di 7 Days to Die è previsto per domani, 25 marzo.