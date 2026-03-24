Il DLC "Obsidian Mirror" di Age of Mythology: Retold ha una data di uscita

L'editore Xbox Games Studios e gli sviluppatori World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge e Virtuos hanno annunciato la data di uscita del DLC "Obsidian Mirror" per il gioco strategico Age of Mythology: Retold .

Cosa includerà "Obsidian Mirror" di Age of Mythology: Retold

"Obsidian Mirror" introduce gli Aztechi in Age of Mythology: Retold, una civiltà da tempo richiesta visto che la loro mitologia è di rado approfondita in questo tipo di videogiochi: avremo quindi accesso a nuovi dei, meccaniche, mostri e una campagna "epica".

Il focus della civiltà azteca sarà il sacrificio, l'illusione e il flusso di vita e morte. Potremo controllare Quetzalcoatl, il serpente piumato, che governa come un saggio re-sacerdote con potere del vento. Tezcatlipoca, lo specchio fumante, invece rappresenta la notte, il caos e la magia. Infine, Huitzilopochtli, il dio del sole e della guerra, richiede sacrifici e devozione.

Ci sono poi nove divinità minori, con poteri unici. Il DLC introduce anche nuove meccaniche come la Paura e l'Illusione, per posizionare trappole, manipolare il comportamento dei nemici, raccogliere forza vitale e costruire torri dai nemici caduti. Ogni guerriero sconfitto, inoltre, darà forza al Favore divino e potenzierà le divinità. Il nuovo contenuto di Age of Mythology: Retold offre 12 missioni della campagna.

Ricordiamo che Age of Mythology: Retold è disponibile anche per PS5.