Con il DLC Obsidian Mirror di Age of Mythology: Retold arriva il pantheon Azteco

Age of Mythology: Retold ha ricevuto un corposo aggiornamento, in concomitanza con la pubblicazione del DLC Obsidian Mirror, che aggiunge il pantheon azteco al gioco.
Quindi i giocatori avranno a disposizione 3 nuove Divinità Maggiori e 9 Divinità Minori, accompagnate da meccaniche di gioco inedite profondamente legate a temi oscuri come la paura, l'illusione e, soprattutto, il sacrificio.
I contenuti del DLC
Ad arricchire l'offerta spicca una vasta campagna cinematografica composta da 12 missioni, che trasporterà i giocatori in un'intensa storia fatta di sopravvivenza e divinità in lotta.
Oltre alle nuove divinità, poteri, unità mitiche e reliquie, il DLC Obsidian Mirror porta con sé 13 nuovi obiettivi sbloccabili, dei cheat code inediti e 5 mappe casuali direttamente ispirate alle leggende azteche.
Sono stati inoltre aggiornati i contenuti dei pacchetti Gauntlet, Blood and Bones e Ultimate Fan.
Come specificato, non ci sono novità solo per chi acquista l'espansione. Tutti i giocatori beneficeranno di una corposa patch gratuita, sviluppata in gran parte ascoltando i feedback della community. L'update include ritocchi al bilanciamento, miglioramenti alla qualità della vita e all'interfaccia, correzioni di bug e una maggiore stabilità generale. Anche i creatori di contenuti avranno di che gioire, grazie a un Editor espanso e a nuovi strumenti per il modding.