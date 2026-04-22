Con il DLC Obsidian Mirror di Age of Mythology: Retold arriva il pantheon Azteco

Quindi i giocatori avranno a disposizione 3 nuove Divinità Maggiori e 9 Divinità Minori , accompagnate da meccaniche di gioco inedite profondamente legate a temi oscuri come la paura, l'illusione e, soprattutto, il sacrificio.

I contenuti del DLC

Ad arricchire l'offerta spicca una vasta campagna cinematografica composta da 12 missioni, che trasporterà i giocatori in un'intensa storia fatta di sopravvivenza e divinità in lotta.

Oltre alle nuove divinità, poteri, unità mitiche e reliquie, il DLC Obsidian Mirror porta con sé 13 nuovi obiettivi sbloccabili, dei cheat code inediti e 5 mappe casuali direttamente ispirate alle leggende azteche.

Sono stati inoltre aggiornati i contenuti dei pacchetti Gauntlet, Blood and Bones e Ultimate Fan.

Come specificato, non ci sono novità solo per chi acquista l'espansione. Tutti i giocatori beneficeranno di una corposa patch gratuita, sviluppata in gran parte ascoltando i feedback della community. L'update include ritocchi al bilanciamento, miglioramenti alla qualità della vita e all'interfaccia, correzioni di bug e una maggiore stabilità generale. Anche i creatori di contenuti avranno di che gioire, grazie a un Editor espanso e a nuovi strumenti per il modding.