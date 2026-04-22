Un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced

Siamo alla vigilia della presentazione ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced ma emergono già nuove voci su un altro remake che potrebbe essere in sviluppo presso Ubisoft su un altro capitolo della serie, secondo un'indiscrezione.
La voce arriva da Tom Henderson, giornalista e insider considerato generalmente affidabile, che ha peraltro ampiamente anticipato proprio l'annuncio di Assassin's Creed Black Flag Resynced attraverso una serie di informazioni rivelatesi poi ampiamente corrette e che quindi prendiamo in considerazione anche su questo argomento.
In sostanza, ci sarebbe almeno un nuovo remake su un altro capitolo di Assassin's Creed, cosa che non esclude il fatto che possano essercene anche altri, con la possibilità che potrebbe assumere consistenza in base all'andamento di Black Flag Resynced.
Quale capitolo verrà rifatto?
Quale sia il capitolo destinato a ricevere un nuovo remake non è però ancora informazione nota, e questo ovviamente stimolerà la discussione sul toto-remake nella serie di Assassin's Creed, considerando che ci sono diversi candidati ideali per questa operazione.
Tra i titoli più indicati c'è ovviamente il primo Assassin's Creed, che avrebbe senso semplicemente in termini logici per proseguire la rivisitazione della serie a lungo termine, ma che forse non rientra tra i preferiti in assoluto.
Un altro capitolo su cui si potrebbe puntare è Assassin's Creed 2, uno dei più apprezzati, che ha introdotto il celebre personaggio di Ezio Auditore ed è caratterizzato dall'ambientazione italiana, particolarmente apprezzata all'epoca e che potrebbe giovare molto della rielaborazione grafica che pare sia stata applicata al quarto capitolo.
In ogni caso, per il momento attendiamo la presentazione ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced, con la data di uscita del gioco che potrebbe essere trapelata online prima del tempo.