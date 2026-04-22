Un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced

La voce arriva da Tom Henderson, giornalista e insider considerato generalmente affidabile, che ha peraltro ampiamente anticipato proprio l'annuncio di Assassin's Creed Black Flag Resynced attraverso una serie di informazioni rivelatesi poi ampiamente corrette e che quindi prendiamo in considerazione anche su questo argomento.

Quale capitolo verrà rifatto?

Quale sia il capitolo destinato a ricevere un nuovo remake non è però ancora informazione nota, e questo ovviamente stimolerà la discussione sul toto-remake nella serie di Assassin's Creed, considerando che ci sono diversi candidati ideali per questa operazione.

Assassin's Creed 2 a Firenze

Tra i titoli più indicati c'è ovviamente il primo Assassin's Creed, che avrebbe senso semplicemente in termini logici per proseguire la rivisitazione della serie a lungo termine, ma che forse non rientra tra i preferiti in assoluto.

Un altro capitolo su cui si potrebbe puntare è Assassin's Creed 2, uno dei più apprezzati, che ha introdotto il celebre personaggio di Ezio Auditore ed è caratterizzato dall'ambientazione italiana, particolarmente apprezzata all'epoca e che potrebbe giovare molto della rielaborazione grafica che pare sia stata applicata al quarto capitolo.

In ogni caso, per il momento attendiamo la presentazione ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced, con la data di uscita del gioco che potrebbe essere trapelata online prima del tempo.