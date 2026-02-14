Dead By Daylight diventerà un film da Blumhouse

Le due parti hanno scelto David Leslie Johnson‑McGoldrick (The Walking Dead, The Conjuring: Last Rites) e Alexandre Aja (regista di Le colline hanno gli occhi, Oxygène) come sceneggiatori incaricati di adattare il multiplayer horror per il grande schermo. Aja non dirigerà la pellicola, poiché attualmente impegnato con Under Paris 2 per Netflix.

I produttori di film horror Blumhouse - Atomic Monster e la software house Behaviour Interactive hanno stretto un accordo per realizzare un film basato sul celebre videogioco Dead by Daylight .

Altri dettagli sulla pellicola

Per chi non lo conoscesse, Dead by Daylight è un gioco multiplayer asimmetrico lanciato nel 2016 in cui quattro sopravvissuti devono sfuggire a un killer intenzionato a sacrificarli a un'entità soprannaturale. Il titolo ha superato i 60 milioni di giocatori nel mondo grazie al suo mix di tensione, varietà di killer e numerose collaborazioni con icone dell'horror e non solo.

"David e Alexandre portano in Dead by Daylight un raro equilibrio tra narrazione guidata dai personaggi e intensità di genere," ha dichiarato Jason Blum, fondatore e CEO di Blumhouse. "Il loro lavoro crea un mondo in cui la paura non è solo vissuta, ma guadagnata. È una base cinematografica pensata per attirare un regista capace di ampliare questa visione."

"Alexandre e David sono due maestri moderni dell'horror, e la loro sceneggiatura celebra una distinzione fondamentale: Dead by Daylight è un gioco, ma il suo mondo è un incubo," ha aggiunto Stephen Mulrooney, produttore e chief product officer di Behaviour. "Non vediamo l'ora di lavorare con un regista che sappia valorizzare la profondità della loro storia."

Oltre ai due sceneggiatori, sono state confermate anche altre figure chiave della produzione: James Wan (Atomic Monster), Jason Blum (Blumhouse) e Stephen Mulrooney (Behaviour) saranno produttori del film. Tra i produttori esecutivi figurano Remi Racine (Behaviour), Michael Clear e Judson Scott (Atomic Monster), Ryan Turek (Blumhouse) e Russell Binder (Striker Entertainment).