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Il film di Dead by Daylight ha trovato il suo regista, con le riprese al via nel 2027

Durante le celebrazioni per il decimo anniversario di Dead by Daylight, sono stati svelati i primi dettagli ufficiali sul film prodotto da Blumhouse.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/06/2026
Uno dei personaggi di Dead by Daylight
Dead by Daylight
Dead by Daylight
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L'adattamento cinematografico di Dead by Daylight ha trovato la sua troupe. Il film sarà diretto dal regista islandese Thordur Palsson (noto per The Damned e la serie I delitti di Valhalla), che lavorerà su una sceneggiatura firmata da Alexandre Aja (regista di Crawl - Intrappolati e Piranha 3D) e David Leslie Johnson-McGoldrick (sceneggiatore di tre capitoli della saga di The Conjuring e dei due film di Aquaman).

Lavori in corso

Le nomine sono state annunciate ufficialmente durante l'evento streaming celebrativo per il decimo anniversario del videogioco, lo stesso in cui è stato ribadito che Dead by Daylight 2 non è in sviluppo. Per l'occasione, il fondatore di Blumhouse, Jason Blum, e il produttore Stephen Mulrooney hanno affiancato Palsson sul palco.

Durante l'intervento, il regista ha delineato il suo approccio all'adattamento: "Per me, la cosa principale è catturare la sensazione che si prova giocando a Dead by Daylight", ha dichiarato Palsson. "L'obiettivo principale è catturare la sensazione di doversi guardare alle spalle. Voglio catturare il terrore, la tensione, la paura di ciò che vi aspetta nella Nebbia. Amo l'horror che ti resta dentro dopo che è finito, ed è questa l'esperienza cinematografica che vogliamo portare sul grande schermo per voi".

Dead by Daylight è "il gioco horror più giocato nella storia", secondo gli autori Dead by Daylight è il gioco horror più giocato nella storia, secondo gli autori

La produzione ha inoltre confermato che la pellicola includerà alcune delle ambientazioni storiche del gioco, tra cui la Tenuta MacMillan e Greenville. L'inizio delle riprese è attualmente programmato per il 2027. Il progetto cinematografico era stato annunciato per la prima volta nel marzo del 2023, fase in cui era stato specificato che la produzione si trovava ancora agli albori e che la ricerca delle figure chiave era appena iniziata.

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