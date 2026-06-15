Il monitor KTC 2K da 32" è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici speciali

Su AliExpress è attualmente disponibile il monitor KTC 2K da 32" a 186,43 €. Con i codici ITTP20 o MULTI20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del monitor
Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un monitor da 32" QHD con risoluzione 2560x1440 con pannello IPS e frequenza di aggiornamento a 120 Hz per offrirti gameplay fluidi e immagini di buona qualità, che si tratti di giocare o lavorare. In questo caso, il retro del prodotto è bianco.
Nel complesso si tratta di un monitor apprezzato dagli utenti e adatto a chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.