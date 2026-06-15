La scheda video SOYO NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB è in sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile la GPU SOYO NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB a 328,12 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Ideale per giocare senza troppe limitazioni
Si tratta di un modello ideale per chi vuole giocare senza troppe difficoltà ma non ha esigenze particolarmente specifiche. Supporta alcune tecnologie come DLLS, ray tracing e altro ancora. In questo caso dispone di 8 GB di RAM di tipo GDDR6 256-bit.
La GPU è caratterizzata da due ventole per favorire la dissipazione e in questo caso è offerta nella colorazione bianca. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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