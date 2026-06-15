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La scheda video SOYO NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB di SOYO. Assicurati di utilizzare i nostri codici per risparmiare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/06/2026
NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB di SOYO

Su AliExpress è disponibile la GPU SOYO NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB a 328,12 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ideale per giocare senza troppe limitazioni

Si tratta di un modello ideale per chi vuole giocare senza troppe difficoltà ma non ha esigenze particolarmente specifiche. Supporta alcune tecnologie come DLLS, ray tracing e altro ancora. In questo caso dispone di 8 GB di RAM di tipo GDDR6 256-bit.

Il ritorno della RTX 3060 è realtà: la GPU NVIDIA è già disponibile in Cina Il ritorno della RTX 3060 è realtà: la GPU NVIDIA è già disponibile in Cina

La GPU è caratterizzata da due ventole per favorire la dissipazione e in questo caso è offerta nella colorazione bianca. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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