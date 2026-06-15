Don't Nod è sul lastrico: a novembre finirà i soldi

Il quadro economico dello studio di sviluppo Don't No d appare sempre più critico. Secondo quanto emerso da un recente rapporto di revisione contabile interno, la società sta affrontando una grossa riduzione di liquidità: le attuali riserve di cassa, se non interverranno dei cambiamenti significativi, sono destinate a esaurirsi completamente entro il mese di novembre. Praticamente sono finiti i soldi .

Situazione complicata

A complicare ulteriormente la situazione dell'azienda è la posizione assunta da Tencent. Il colosso cinese, che già aveva investito nello studio, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di procedere con un aumento di capitale, né di finanziare la produzione dei nuovi progetti in cantiere. Il mancato supporto da parte di uno dei principali attori del mercato videoludico chiude di fatto un'importante ancora di salvataggio potenziale per le casse della compagnia.

In assenza di nuovi capitali esterni, la stabilità dell'azienda dipende dalle contromisure messe in atto dall'amministrazione. Tuttavia, allo stato attuale, i piani operativi e strategici presentati dai vertici di Don't Nod sono stati giudicati poco rassicuranti, lasciando aperti forti dubbi sulle reali capacità dello studio di superare l'imminente scadenza di novembre senza conseguenze strutturali.

A portare Don't Nod sul lastrico è stata una lunga serie di insuccessi, come i recenti Aphelion, Lost Records: Bloom & Rage e Banishers: Ghosts of New Eden, o come alcuni giochi per cui la casa francese ha svolto il ruolo di editore, come The Lonesome Guild, il gioco italiano dell'anno, e Koira.