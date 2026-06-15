HONOR Pad 10 è in offerta su AliExpress: ecco tutti i codici da riscattare

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Su AliExpress è disponibile il tablet HONOR Pad 10 a 254,56 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Multitasking e produttività

Questo tablet è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con processo a 4 nm per una maggiore efficienza. La batteria ha invece un'ottima capacità di 10.100 mAh per essere produttivo senza alcuna interruzione. Non mancano diverse funzionalità intelligenti, come la modalità Multi-Window, l'app Extender, la Dynamic Homepage e HONOR Connect per un'esperienza ancora più versatile.

HONOR Pad 10

Il display è da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una risoluzione di 2,5K per offrirti immagini convincenti e realistiche, grazie alla gamma cromatica DCI-P3 e alla tecnologia HDR. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.