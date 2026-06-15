Google Earth introduce un simulatore di volo per un’esplorazione ancora più immersiva

Google Earth ha introdotto un nuovo strumento pensato per i più curiosi, capace di rendere l'esperienza di navigazione ancora più coinvolgente e suggestiva: un simulatore di volo. Ovviamente non bisogna aspettarsi controlli particolarmente avanzati o meccaniche complesse in stile Microsoft Flight Simulator, piuttosto un modo alternativo e immediato per esplorare il mondo, grazie a comandi semplificati e intuitivi. Vediamo come funziona.

Come volare in giro per il mondo e requisiti da rispettare Prima di tutto, il simulatore di volo è disponibile esclusivamente su Google Earth per il web, quindi non è accessibile dalle versioni per smartphone. È fondamentale disporre di una buona connessione, dato che il volo su reti a bassa larghezza di banda può causare rallentamenti e tempi di caricamento più lunghi. La funzione è già disponibile, quindi non dovrete fare altro che aprire Google Earth sul vostro PC e cliccare su Esplora la Terra nella parte superiore della schermata Home. Fatto ciò, aprite il menu Strumenti e selezionate Simulatore di volo. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Vi suggeriamo di cambiare il tipo di mappa base da Mappa e Satellite, dato che per impostazione predefinita il simulatore mostra la mappa base astratta senza rilievo. In questo modo visualizzerete immagini satellitari fotorealistiche e potrete selezionare qualsiasi destinazione.

I controlli Come vi abbiamo anticipato, i controlli sono abbastanza semplici ma è comunque utile sapere cosa fare con esattezza. Di seguito vi lasciamo un pratico riepilogo dei controlli da tastiera: Aumenta spinta : Pagina su (o clic sull'indicatore sullo schermo)

: Pagina su (o clic sull'indicatore sullo schermo) Diminuisci spinta : Pagina giù (o clic sull'indicatore sullo schermo)

: Pagina giù (o clic sull'indicatore sullo schermo) Angolazione verso il basso (picchiata) : Freccia su

: Freccia su Angolazione verso l'alto (salita) : Freccia giù

: Freccia giù Rollio a sinistra (virata) : Freccia sinistra

: Freccia sinistra Rollio a destra (virata) : Freccia destra

: Freccia destra Attiva/disattiva i controlli del mouse: clic all'interno della simulazione In ogni caso, è possibile fare incidenti. Se il velivolo dovesse entrare in collisione diretta con il terreno, la simulazione si metterà in pausa. Basterà riavviare per ripristinare immediatamente la sessione a un'altitudine sicura e giocabile.