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Google Earth introduce un simulatore di volo per un’esplorazione ancora più immersiva

Su Google Earth è disponibile un nuovo strumento che permette di esplorare il mondo da una prospettiva diversa, grazie a un simulatore di volo con controlli semplificati. Ecco come funziona.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/06/2026
Simulatore di volo su Google Earth (immagine generata con IA)

Google Earth ha introdotto un nuovo strumento pensato per i più curiosi, capace di rendere l'esperienza di navigazione ancora più coinvolgente e suggestiva: un simulatore di volo. Ovviamente non bisogna aspettarsi controlli particolarmente avanzati o meccaniche complesse in stile Microsoft Flight Simulator, piuttosto un modo alternativo e immediato per esplorare il mondo, grazie a comandi semplificati e intuitivi. Vediamo come funziona.

Come volare in giro per il mondo e requisiti da rispettare

Prima di tutto, il simulatore di volo è disponibile esclusivamente su Google Earth per il web, quindi non è accessibile dalle versioni per smartphone. È fondamentale disporre di una buona connessione, dato che il volo su reti a bassa larghezza di banda può causare rallentamenti e tempi di caricamento più lunghi.

La funzione è già disponibile, quindi non dovrete fare altro che aprire Google Earth sul vostro PC e cliccare su Esplora la Terra nella parte superiore della schermata Home. Fatto ciò, aprite il menu Strumenti e selezionate Simulatore di volo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Vi suggeriamo di cambiare il tipo di mappa base da Mappa e Satellite, dato che per impostazione predefinita il simulatore mostra la mappa base astratta senza rilievo. In questo modo visualizzerete immagini satellitari fotorealistiche e potrete selezionare qualsiasi destinazione.

I controlli

Come vi abbiamo anticipato, i controlli sono abbastanza semplici ma è comunque utile sapere cosa fare con esattezza. Di seguito vi lasciamo un pratico riepilogo dei controlli da tastiera:

  • Aumenta spinta: Pagina su (o clic sull'indicatore sullo schermo)
  • Diminuisci spinta: Pagina giù (o clic sull'indicatore sullo schermo)
  • Angolazione verso il basso (picchiata): Freccia su
  • Angolazione verso l'alto (salita): Freccia giù
  • Rollio a sinistra (virata): Freccia sinistra
  • Rollio a destra (virata): Freccia destra
  • Attiva/disattiva i controlli del mouse: clic all'interno della simulazione

In ogni caso, è possibile fare incidenti. Se il velivolo dovesse entrare in collisione diretta con il terreno, la simulazione si metterà in pausa. Basterà riavviare per ripristinare immediatamente la sessione a un'altitudine sicura e giocabile.

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