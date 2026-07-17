The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake potrebbe essere presto prenotabile, per GameStop

Considerando che si tratta di uno dei giochi più attesi di un anno già di per sé molto ricco nonostante non se ne sia visto praticamente nulla, è chiaro che qualsiasi informazione emerga su The Legend of Zelda: Ocarina of Time sia destinata a far rumore, come questa sulla possibile data di apertura delle prenotazioni che pare sia trapelata da parte di GameStop.

L'informazione è stata brevemente pubblicata online attraverso i canali ufficiali della catena di rivenditori ma è stata poi prontamente rimossa, tuttavia non prima che molti utenti la vedessero e registrassero l'accaduto, cosa che apre un nuovo filone di voci di corridoio.

In base a quanto riportato, la data di apertura delle prenotazioni per The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sarebbe il 4 agosto, dunque relativamente vicina e si tratta peraltro di una data che non sembra quella tipica di un placeholder.