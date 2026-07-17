The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake potrebbe essere presto prenotabile, per GameStop

Considerando che si tratta di uno dei giochi più attesi di un anno già di per sé molto ricco nonostante non se ne sia visto praticamente nulla, è chiaro che qualsiasi informazione emerga su The Legend of Zelda: Ocarina of Time sia destinata a far rumore, come questa sulla possibile data di apertura delle prenotazioni che pare sia trapelata da parte di GameStop.
L'informazione è stata brevemente pubblicata online attraverso i canali ufficiali della catena di rivenditori ma è stata poi prontamente rimossa, tuttavia non prima che molti utenti la vedessero e registrassero l'accaduto, cosa che apre un nuovo filone di voci di corridoio.
In base a quanto riportato, la data di apertura delle prenotazioni per The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sarebbe il 4 agosto, dunque relativamente vicina e si tratta peraltro di una data che non sembra quella tipica di un placeholder.
Una nuova presentazione in arrivo?
Prendiamo il tutto come una voce di corridoio, ovviamente, ma se venisse confermata potrebbe comportare alcune novità su The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake intorno a tale data, visto che l'apertura delle prenotazioni solitamente rientra in un piano di marketing che prevede anche informazioni e materiali da diffondere al pubblico.
Did the Ocarina of Time remake pre order date from GameStop get accidentally published?
by u/Naive_Associate_15 in legendofzelda
Sempre attraverso un possibile leak proprio nei giorni scorsi era emerso in precedenza prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, in quel caso da parte del rivenditore PlayAsia, dunque forse qualcosa si sta muovendo.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato annunciato per Nintendo Switch 2 nel corso del Nintendo Direct di giugno, e punta a essere un rifacimento tecnico totale del grande classico uscito originariamente su Nintendo 64 e dotato di un peso storico enorme.
Al di là di un breve teaser trailer non si è visto praticamente niente del gioco, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da parte della compagnia, che a questo punto potrebbero non essere lontane, considerando la data di uscita già fissata per il 21 novembre.