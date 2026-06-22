La fine di Destiny 2 non è dovuta a una "vendetta" di Sony, ma alla matematica

La decisione ha motivazioni puramente finanziarie, sono stati i freddi numeri a decidere la triste fine di Destiny 2 e forse dell'intero franchise, in base a quanto riferito dal report in questione.

Era emerso, tempo fa, che Sony sembrava nutrire una sorta di desiderio di vendetta nei confronti di Bungie a causa delle perdite disastrose fatte registrare e della gestione dei titoli live service alquanto fallimentare vista fin qui, ma non è certo questa la motivazione che ha spinto la compagnia a chiudere il supporto per Destiny 2 e mettere in totale dubbio il futuro della serie .

Un nuovo aggiornamento da parte del giornalista di Forbes Paul Tassi su Destiny 2 sostiene che la fine del gioco non sia dovuta a una fantomatica "vendetta" di Sony nei confronti di Bungie , ma alla semplice matematica, ovvero ai numeri che riguardano costi e ricavi .

Una questione finanziaria

"Si tratta quasi esclusivamente di una questione finanziaria. Destiny 2 è semplicemente costato più di quanto abbia fruttato", ha spiegato Tassi nel suo nuovo approfondimento sulla questione. Dunque è stata "la crudele matematica, ma pur sempre la matematica" a decidere la situazione, e attualmente "nessuno in Bungie crede affatto che si tratti di una sorta di vendetta" da parte di Sony.

"È evidente a tutti che Bungie non abbia ottenuto buoni risultati e che non sia esattamente il fiore all'occhiello di Sony, ma l'idea che Sony stia incolpando Bungie per Concord e per tutto il resto dei live action è decisamente azzardata", ha spiegato Tassi.

"Sony non sta agendo in questo modo per punire Bungie per qualche trasgressione legata ai suoi piani relativi ai live service o per i risultati deludenti del gioco".

Bungie ha fatto registrare una svalutazione di 750 milioni di dollari a Sony in seguito all'acquisizione, derivante dalle attività dello studio, inclusi i beni immateriali come i videogiochi. In particolare, si tratta delle performance di Marathon e Destiny 2, che hanno portato a un vero e proprio tracollo dello studio rispetto ai costi di produzione.