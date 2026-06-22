Fallout: Forgotten Valley è una particolare e oscura esperienza nel mondo di New Vegas

Il panorama delle mod di Fallout continua ad essere particolarmente vivace anche a distanza di anni, e una stessa mod può tornare in scena in una nuova forma a distanza di anni presentandosi più interessante che mai, come dimostra questa Fallout: Forgotten Valley, che rappresenta una particolare e oscura esperienza all'interno di New Vegas.
La mod in questione è stata creata da un singolo sviluppatore, chiamato "TheMalkavian", e venne pubblicata la prima volta nel lontano 2011, dunque non si tratta propriamente di un progetto nuovo, ma potrebbe essere questa la prima volta in cui viene effettivamente apprezzato da un pubblico più ampio.
Questo perché il progetto venne lanciato esclusivamente in russo, rendendo la comprensione di storia e dialoghi alquanto complicata per la maggior parte dei giocatori, mentre una traduzione in altre lingue è arrivata solo ora.
Un Fallout dalle particolari ispirazioni
In questo periodo è stata dunque lanciata la traduzione in inglese di Fallout: Forgotten Valley, consentendo dunque a buona parte del pubblico in tutto il mondo di poter apprezzare al meglio questa interessante mod da parte di TheMalkavian, che effettivamente meritava di raggiungere un'utenza più ampia.
L'esperienza è incentrata soprattutto sull'esplorazione e la scoperta, piuttosto che su ramificazioni narrative complesse, sistemi di dialogo articolati o missioni non lineari, si legge nella descrizione ufficiale della mod di Fallout: New Vegas, "Tuttavia, all'interno della Valle incontrerete un certo numero di NPC amichevoli, mercanti e diversi personaggi legati alle missioni".
Tra le principali ispirazioni alla base di Forgotten Valley ci sono S.T.A.L.K.E.R., Twin Peaks ed Evil Dead, e "rappresenta la visione personale di un ragazzo cresciuto negli anni '90 che cerca di costruire il proprio mondo di gioco", come riferito dal modder.
Potete trovare la mod Fallout: Forgotten Valley a questo indirizzo su NexusMods.
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