Fallout: Forgotten Valley è una particolare e oscura esperienza nel mondo di New Vegas

Il panorama delle mod di Fallout continua ad essere particolarmente vivace anche a distanza di anni, e una stessa mod può tornare in scena in una nuova forma a distanza di anni presentandosi più interessante che mai, come dimostra questa Fallout: Forgotten Valley, che rappresenta una particolare e oscura esperienza all'interno di New Vegas.

La mod in questione è stata creata da un singolo sviluppatore, chiamato "TheMalkavian", e venne pubblicata la prima volta nel lontano 2011, dunque non si tratta propriamente di un progetto nuovo, ma potrebbe essere questa la prima volta in cui viene effettivamente apprezzato da un pubblico più ampio.

Questo perché il progetto venne lanciato esclusivamente in russo, rendendo la comprensione di storia e dialoghi alquanto complicata per la maggior parte dei giocatori, mentre una traduzione in altre lingue è arrivata solo ora.