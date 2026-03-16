Disponibile la demo di Fallout Chicago, una mod di Fallout: New Vegas grossa come un DLC

Lo studio di sviluppo Fallout Chicago Team ha lanciato la demo di Fallout Chicago , una mod per Fallout: New Vegas così grossa da essere stata paragonata a un DLC . Per festeggiare, è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che mostra alcuni dei luoghi della Chicago in rovina che potremo visitare.

Cosa aspettarsi

In Fallout Chicago il giocatore deve mettersi in viaggio per risolvere dei misteri del periodo pre-guerra e affrontare la politica post bombe tra la Union Mob e la Midwest Brotherhood, affrontando anche i problemi di altre fazioni. Chicago viene descritta come pericolosa e piena di persone pronte a tradire, tanto che trasformeranno quello che doveva essere un lavoretto da nulla in un inferno.

La demo include il primo atto della storia, tre quest secondarie, il sistema di spaccio di droga, la possibilità di gestire delle attività, due case acquistabili, quattro nuove fazioni, decine di nuove armi e corazze, dei nuovi nemici, un compagno, decine e decine di incontri casuali, nuovi venditori e tanto altro ancora.

La versione definitiva della mod comprenerà tre atti, molti altri luoghi ricostruiti, il doppiaggio di tutti i PNG, due compagni in più, più quest, più affari, più attività, più incontri casuali e tanto altro ancora.

Insomma, si tratta di un'espanzione bella grossa, che per tanti versi ricorda Fallout London e che sicuramente piacerà ai fan dello splendido gioco di ruolo di Obsidian Entertainment.

Se vi interessa scaricare Fallout Chicago, potete farlo da Nexus Mods o da moddb