Bethesda non sarebbe in grado di rimasterizzare Fallout New Vegas perché non avrebbe il codice sorgente

Chris Avellone , co-fondatore di Obsidian Entertainment (lo sviluppatore di New Vegas) e direttore creativo durante lo sviluppo del gioco, ha dichiarato al canale YouTube TKs-Mantis di non ritenere possibile che Bethesda possa rimasterizzare Fallout New Vegas da zero.

Le parole di Avellone

"Molto semplicemente, non credo affatto che Bethesda abbia le competenze ingegneristiche necessarie per realizzare una remaster di New Vegas," ha affermato Avellone.

"E pensi che, oltre a questo, per loro sia fondamentalmente un'impossibilità?" ha chiesto TKs-Mantis. "Sì, per un motivo specifico," ha risposto Avellone, sostenendo che il capo dello studio Obsidian, Feargus Urquhart, scelse di non consegnare a Bethesda il codice sorgente originale del gioco al termine dello sviluppo.

"L'ultimo traguardo produttivo per New Vegas era: 'per favore, consegnate tutto il codice sorgente e la capacità di generare la build e vi pagheremo, tipo, 10.000 dollari per quel traguardo'. Ora, ciò che quel traguardo significava davvero era che, se tutti quegli asset fossero stati consegnati a Bethesda, loro avrebbero potuto ricreare il gioco in qualsiasi momento. Quindi, per ragioni a me ignote, ma sulle quali ho dei sospetti, Feargus decise di non riscuotere quel traguardo e non lo consegnò."

"Quindi Bethesda non ha il codice sorgente di New Vegas?" ha chiesto TKs-Mantis, cercando un chiarimento. "Potrebbero avere degli elementi del codice, ma chiunque con cui io abbia parlato dopo quel periodo ha detto che non avevano idea di come riassemblarlo," ha concluso Avellone.

Ovviamente rimane da capire se il codice sorgente sia ancora in mano a Obsidian, che è di proprietà di Microsoft tanto quanto Bethesda. In tal caso, non sarebbe impossibile che le due compagnie collaborino sulla questione, sempre ammesso che quanto indicato da Avellone - che non è più parte di Obsidian da molti anni - sia completamente corretto.

Ciò detto, i rumor parlano dell'arrivo di Fallout 3 Remastered.