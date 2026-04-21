Ami leggere? Approfitta della nuova promo: Kindle Unlimited per tre mesi a soli 9,99 €

Vuoi leggere milioni di eBook senza spendere troppo? Attualmente è attiva una nuova promozione di Kindle Unlimited: pagando 9,99 € avrai accesso a letture illimitate per ben tre mesi, anziché spendere 29,97 €. Successivamente l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza impegno. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. Non è tutto: se non hai mai usato Kindle Unlimited, puoi usufruire di una prova gratuita per 30 giorni, in modo da valutarne l'acquisto successivamente.
Un servizio perfetto per gli amanti della lettura
Con Kindle Unlimited potrai leggere milioni di eBook dagli innumerevoli generi, quindi troverai il romanzo perfetto per te senza alcuna difficoltà! Che si tratti di recuperare alcune saghe famosissime, come Harry Potter o altri libri puramente nerd, le opzioni sono infinite.
Potrai quindi leggere in totale comodità e ovunque tu voglia, senza doverti limitare ai classici libri cartacei che purtroppo occupano troppo spazio. L'accesso avviene liberamente tramite l'app ufficiale per smartphone, nonché attraverso il tuo Kindle, tablet o computer. L'offerta è valida per un periodo limitato, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.