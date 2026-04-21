L'Animal Crossing di Ubisoft sarebbe stato cancellato, ma non ci sarebbero licenziamenti in arrivo

Insider Gaming ha riportato che Ubisoft avrebbe internamente cancellato uno dei suoi vari giochi in sviluppo: a questo giro si tratta di Alterra .

Cosa sappiamo di Alterra

Prima di tutto, va precisato che Alterra non è mai stato annunciato da Ubisoft, ma il gioco è noto per un report di Insider Gaming del 2024. Si tratterebbe di un gioco ispirato ad Animal Crossing, con uno stile grafico a voxel (un cubetto, detto in maniera molto semplice) e con meccaniche simili a quelle di Minecraft.

Animal Crossing sarebbe una delle fonti di ispirazione di Alterra

I giocatori di Alterra avrebbero potuto quindi raccogliere materiali e costruire oggetti, oltre che esplorare vari biomi dove recuperare risorse e combattere contro diverse creature. I PNG del gioco, sulla base di alcune immagini viste da Insider Gaming ma non condivise, avrebbero avuto l'aspetto di personaggi Funko Pop.

Sulla base di quanto segnalato, Alterra sarebbe stato in sviluppo per circa tre anni presso Ubisoft Montreal prima della cancellazione. A guidare il progetto erano Patrick Redding (direttore creativo) e Fabien Lhéraud (capo produttore).

Perlomeno, pare che questa cancellazione non comporterà alcun tipo di licenziamento: i dipendenti di Ubisoft Montreal verrebbero semplicemente riallocati su nuovi progetti. Non è chiaro però cosa accadrà ai team di supporto che stavano aiutando con Alterra.

Ovviamente quanto riportato va preso come un rumor, che non sarà mai confermato da Ubisoft visto che il gioco non è mai stato annunciato. Ciò detto, è un periodo difficile per Ubisoft che sta cancellando uno dopo l'altro vari giochi - compreso Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake - e chiudendo vari studi di sviluppo.