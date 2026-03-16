Instagram rimuoverà la crittografia dai messaggi privati: perché e cosa cambia per gli utenti

Meta sta per dire addio alla crittografia nelle chat di Instagram: la funzione è poco utilizzata e la decisione arriva nel pieno del dibattito sulla sicurezza online.

A partire dall'8 maggio 2026, i messaggi con crittografia end-to-end su Instagram non saranno più supportati. Ad annunciarlo è stata proprio Meta, quindi tra pochi mesi le chat private perderanno questa funzione. Non è una vera e propria novità: secondo quanto riportato anche dalla portavoce Dina El-Kassaby Luce, la crittografia non era usata da molti utenti. Cerchiamo di capire meglio cosa cambierà a maggio.

Cos’è la crittografia end-to-end Prima di tutto, vediamo cos'è la crittografia end-to-end. Con questo sistema, i messaggi vengono cifrati direttamente sul dispositivo di chi li invia e possono essere letti solo dal dispositivo di chi li riceve. In questo modo nessun intermediario, nemmeno Meta, può accedere al contenuto delle conversazioni. Si tratta quindi di una funzione volta a proteggere la privacy degli utenti, ma che dall'altro lato potrebbe favorire eventuali attività criminali online. Instagram Ad ogni modo, ricordiamo che su WhatsApp la crittografia è attiva di default e non sono necessari ulteriori passaggi, mentre Instagram richiede l'attivazione manuale in ogni chat. Proprio per questo motivo, la funzione è stata usata da pochi utenti.