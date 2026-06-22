I Mondiali 2026 sono in pieno svolgimento, con diverse sorprese e polemiche che non sono mancate fin dalle prime partite. Per celebrare la competizione, non poteva mancare il videogioco ufficiale della FIFA, approdato di recente su Netflix. La curiosità era tanta ma, alla prova dei fatti, FIFA World Cup: Launch Edition sembra più una grande occasione persa.

Un passo indietro

Prima di entrare nel dettaglio sul gioco, è utile fare un passo indietro per capire come nasce questo progetto. Siamo nel 2022: la partnership tra FIFA ed Electronic Arts è ormai sinonimo di videogioco di calcio grazie in particolare a Ultimate Team. La notizia della rottura di questo binomio arriva come un fulmine a ciel sereno: sfruttando la propria posizione sul mercato, EA decide di non accontentare le richieste economiche dell'organizzazione guidata da Gianni Infantino (si parla di circa 300 milioni di dollari all'anno) e di rinominare la serie in EA Sports FC. Dal canto suo, la FIFA ha deciso di mettersi in proprio e, attraverso le parole del suo presidente, ha promesso l'arrivo sul mercato del miglior gioco di calcio possibile per ogni appassionato.

La svolta è arrivata nel dicembre del 2025, quando la FIFA ha annunciato l'arrivo di FIFA World Cup: Launch Edition in collaborazione con Netflix e Delphi Interactive, titolo che fa parte della nuova Digital Football Strategy che vede la massima organizzazione calcistica collaborare con partner diversi per offrire esperienze a 360 gradi dedicate al mondo del calcio, dall'appassionato di giochi manageriali che può disputare il Mondiale 2026 in Football Manager al pubblico più casual, interessato a titoli più immediati da giocare su mobile.

Negli ultimi giorni sono inoltre emerse indiscrezioni che hanno visto 2K a un passo da firmare un accordo con la FIFA, con quest'ultima a tirarsi indietro all'ultimo momento, vista la necessità di avere un prodotto da lanciare sul mercato in occasione del fischio di inizio dei Mondiali. Una scelta che, dopo aver provato FIFA World Cup: Launch Edition, ci lascia più di una perplessità.