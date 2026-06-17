Sette giochi perfetti per rivivere i mondiali di calcio

Eccovi allora sette consigli per rivivere la magia dei mondiali con qualche titolo del passato. Non tutti saranno prodotti ufficiali della manifestazione, ma abbiamo scelto quelli che secondo noi rappresentano nella maniera migliore o più originale lo spirito della kermesse organizzata dalla FIFA.

I mondiali 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico sono iniziati ormai da un po', e come tutti sappiamo, noi italiani anche quest'estate dobbiamo accontentarci di sognare con il calciomercato e di Temptation Island. Ogni quattro anni il pianeta si ferma, spuntano bandiere sui balconi e la nostra nazionale purtroppo è ancora una volta sul divano ; ma, già che siamo sul divano, perché non rigiocarla almeno virtualmente la Coppa del Mondo?

Giocabile su PC, PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn, ma anche in versioni adattate per Super Nintendo, Sega Mega Drive e Game Boy, quest'opera ha unito generazioni diverse sotto l'insegna di un modo indimenticabile di intendere il calcio videoludico. La vediamo la vostra lacrimuccia, la vediamo.

L'atmosfera che si respirava fin dall'avvio del gioco era a dir poco elettrizzante, con l'energia pura di "Song 2" dei Blur che introduceva un'interfaccia moderna, elegante e proiettata verso il futuro. La cura per i dettagli di contorno era poi maniacale, tra stadi riprodotti con grande fedeltà e un commento sonoro, curato in Italia dall'indimenticabile coppia Massimo Caputi - Giacomo Bulgarelli , che restituiva la sensazione di una vera diretta televisiva.

Abbiamo provato in tutti i modi a sostituire questo primo nome della lista con uno più meritevole ma non c'è stato niente da fare: FIFA 98: Road to World Cup è un'istituzione impossibile da spodestare quando si parla di Coppa del Mondo.

Degna di nota era inoltre la modalità "Storia delle Qualificazioni" , che permetteva di rivivere momenti reali e compiere le imprese più epiche dei gironi di sbarramento di tutto il mondo. Grazie alla sua qualità grafica di tutto rispetto, questo titolo ha saputo racchiudere la gioia calcistica e il folklore dell'atmosfera mondiale, ed è senz'altro un punto di riferimento obbligato nel suo genere.

Il gameplay era stato affinato rispetto a FIFA 10, e introduceva una fluidità nei passaggi e una reattività nei dribbling che rendevano l'azione sul campo spettacolare e divertente. Tra le particolarità più innovative spiccava la gestione dell'altitudine : giocando negli stadi situati a molti metri sopra il livello del mare, infatti, la resistenza dei giocatori calava molto più rapidamente rispetto al normale, costringendo l'utente a una gestione strategica dei cambi.

Tra i titoli interamente dedicati a un singolo evento della Coppa del Mondo , Mondiali FIFA Sudafrica 2010 è senza dubbio il punto più alto mai raggiunto da EA Sports; ragion per cui merita un posto in questo elenco almeno come rappresentante del filone. Pubblicato nella primavera del 2010, il gioco si proponeva come un'opera monumentale, mirata a riflettere la vibrante, colorata e rumorosa essenza del primo storico mondiale ospitato sul suolo africano.

La gestione dei tornei era poi altamente personalizzabile, e permetteva di modificare i raggruppamenti e di scegliere le strategie di squadra tra moduli spiccatamente offensivi o catenacci d'altri tempi. Sviluppato per una quantità impressionante di piattaforme dell'epoca World Cup USA 94 ha avuto se non altro il merito di rappresentare l'ultimo franchise ufficiale della Coppa del Mondo FIFA prima che Electronic Arts si accaparrasse i diritti della manifestazione lasciando le briciole alla concorrenza. Lo sapevate?

L'atmosfera riproduceva quella tipica dell'estate americana, calda e festosa, mentre il gameplay proponeva una visuale a volo d'uccello , leggermente inclinata, che offriva una prospettiva ampia e dinamica sul campo di gioco, ideale per imbastire azioni rapide. Il ritmo delle partite era forsennato, caratterizzato da una fisica del pallone che premiava le conclusioni potenti dalla lunga distanza, con repentini ribaltamenti di fronte che non lasciavano un attimo di respiro.

Pubblicato sotto l'egida di U.S. Gold in concomitanza con la manifestazione reale, il gioco si distingueva subito per una presentazione grafica audace, che faceva largo uso del logo ufficiale e della mitica mascotte Striker , il cagnolino calciatore che campeggiava in ogni menu e schermata di caricamento.

Nintendo World Cup

Se finora siamo stati seri, è giunto il momento di buttare la palla in tribuna con Nintendo World Cup, pietra miliare arrivata in Europa nel 1991 che rappresenta l'approccio più scanzonato alla Coppa del Mondo. Sviluppato da Technōs Japan, questo titolo abbandonava qualsiasi velleità simulativa in favore di un arcade puro e anarchico, nell'ambito di una bizzarra reinterpretazione del Mondiale di Italia '90.

Nintendo World Cup fece furore su NES e Game Boy

Il comparto visivo era un concentrato di estetica 8-bit irresistibile, con calciatori caratterizzati da corporature tarchiate, buffe espressioni facciali e occhi fuori dalle orbite quando venivano colpiti, ma la vera particolarità del gioco risiedeva nella totale assenza di regole e arbitri. I falli, infatti, non esistevano, e la via più veloce per conquistare il possesso della sfera era stendere l'avversario con spallate criminali e scivolate killer ben oltre i limiti del ragionevole.

Il fulcro del gameplay ruotava però attorno ai leggendari "Tiri Speciali": ogni squadra poteva infatti contare su una conclusione pressoché imparabile ma utilizzabile un numero limitato di volte ogni match. Il pallone si trasformava così in un bolide inarrestabile, cominciava a zigzagare o si esibiva in altre diavolerie simili in grado di travolgere i difensori e scaraventare in rete il portiere stesso.

Le mitiche rovesciate di Nintendo World Cup

Un'altra particolarità era rappresentata però dalla varietà dei terreni di gioco disponibili: oltre alla classica erba, era infatti possibile sfidarsi su campi di sabbia che rallentavano la sfera, di cemento che accelerava i rimbalzi o di ghiaccio su cui i calciatori scivolavano fuori dal campo se contrastati.

Su NES e Game Boy, Nintendo World Cup ha dunque ridefinito il concetto di multiplayer nei salotti dell'epoca, dimostrando che la passione mondiale poteva accendersi anche a colpi di super tiri e spassose risse pixelate.