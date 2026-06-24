Dragon Quest VII Reimagined è in offerta su Amazon: acquista il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta allettante per chiunque stesse monitorando l'andamento del costo di Dragon Quest VII Reimagined: il titolo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un prezzo totale e finale di 48,44€ (minimo storico). Puoi acquistarlo sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Dragon Quest VII Reimagined porta una nuova interpretazione di una delle avventure più amate della serie, unendo un'imponente atmosfera da diorama con il celebre stile artistico dei personaggi firmato da Akira Toriyama. Ogni personaggio, incontro e ambientazione prende vita grazie a un design ricco di dettagli.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura ruota attorno a misteriosi frammenti di pietra capaci di aprire portali verso epoche dimenticate. Attraversando questi mondi del passato, i giocatori dovranno affrontare nuove sfide, risolvere enigmi, aiutare popolazioni in difficoltà e creare legami con gli abitanti delle diverse epoche per riportare prosperità nel presente.
La narrazione è stata rielaborata attraverso una serie di vignette con un forte impatto narrativo. La trama principale è stata resa più scorrevole e accessibile. Anche il sistema di combattimento ha ricevuto importanti cambiamenti.
Le vocazioni offrono nuove possibilità strategiche grazie ad abilità specifiche, che spaziano da potenti attacchi offensivi a tecniche di supporto. Sono presenti anche funzioni per velocizzare gli scontri. Qui la nostra recensione.
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