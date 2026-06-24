Netflix annuncia Unhinged, un gioco horror con Zoe Kravitz, Sadie Sink e Troy Baker

Come detto, nel gioco utilizzeremo lo smartphone : quando un personaggio vi telefona all'interno della storia, il telefono squilla realmente, e quando la protagonista deve esplorare ambienti immersi nel buio, saremo noi a utilizzare il dispositivo come una torcia per illuminare l'oscurità.

Unhinged è la nuova avventura horror prodotta da Netflix e sviluppata da Night School Studio, il team autore della celebre serie Oxenfree: si tratta di un'esperienza interattiva che utilizza smartphone e televisore per coinvolgerci in una vicenda dai toni decisamente inquietanti.

Un film interattivo?

Reduci dal successo di Oxenfree 2: Lost Signals, gli sviluppatori di Night School Studio hanno provato con Unhinged a creare qualcosa di decisamente diverso dal solito: "Non stiamo cercando di sfidare Resident Evil", ha scherzato Sean Krankel, fondatore del team. "È più un approccio del tipo: 'Voglio giocare una storia'."

"Abbiamo studiato molto Wii e Nintendo DS: sono console con cui sono cresciuto e credo che quell'attenzione verso forme di gioco innovative sia stata il punto di partenza di questo progetto", ha spiegato il game director Sam Warner.

"Invece di cercare di adattare controlli tradizionali con gamepad e pulsanti a uno schermo touchscreen, cosa che raramente funziona davvero bene, abbiamo pensato: progettiamo qualcosa di completamente nuovo che faccia sembrare lo smartphone magico e sorprendente."

"È un'esperienza breve ma offre moltissime opportunità di fallire", ha continuato Krankel. "È volutamente compatto, proprio come un episodio di una serie televisiva. Potete completarlo in una sera e pensare: 'Ma che diavolo è successo? È stato pazzesco, giochiamolo di nuovo'."