Il DualSense Remix Green è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il controller DualSense Remix Green a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 84,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Controlli avanzati

In questo caso si tratta del controller nella finitura Remix Green, quindi con sfumature verdi e nere. Le caratteristiche e le funzionalità sono praticamente le stesse del DualSense, quindi potrai sfruttare il feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici. I trigger adattivi rendono l'esperienza ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa.

DualSense Remix Green

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.