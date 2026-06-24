TV Hisense QLED 4K da 50" al minimo storico su Amazon per le offerte Prime Day

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore Hisense QLED 4K da 50" a 349 € rispetto al prezzo consigliato di 449,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e colori brillanti

Con QLED Colour i fotogrammi sono ricchi, vibranti e realistici, mentre l'AI 4K Upscaler sblocca una nitidezza superiore rimodellando sia i grandi classici che le moderne trasmissioni TV. Sono inoltre presenti diverse tecnologie come AI HDR Enhancer, AI Smooth Motion e AI Picture per dettagli ancora più convincenti. Per quanto concerne il gaming, Game Mode PRO a 144 Hz offre un gameplay senza interruzioni, mentre Dolby Vision offre immagini dai contrasti più nitidi.

Caratteristiche del televisore

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.