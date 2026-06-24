Google Pixel 10 è al minimo storico su Amazon per le offerte Prime Day

Lo smartphone Google Pixel 10 è attualmente disponibile su Amazon a soli 635 € rispetto al prezzo consigliato di 999 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi scegliere la tua colorazione preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche dello smartphone

In questo caso si tratta delle versioni da 256 GB. Il modello base della gamma ha un display Actua da 6,3 pollici con 3000 nit di luminosità e una batteria che dura più di 24 ore, in grado di ricaricarsi fino al 55% in circa 30 minuti. Il comparto fotografico è caratterizzato da un sistema a tripla fotocamera posteriore, con un nuovo teleobiettivo 5x in grado di offrire una qualità dell'immagine ottica 10x e uno zoom ad alta definizione fino a 20x. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, precisamente su Gemini.

Pixel 10

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.