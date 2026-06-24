Sfrutta la promo del Prime Day e acquista The Art of the Last of Us Part II Deluxe Edition in sconto

Su Amazon è disponibile una promo su The Art of the Last of Us Part II Deluxe Edition: in fase di scrittura di questo articolo risultano disponibili 2 copie. L'offerta prevede uno sconto attivo dell'11% per un costo finale di 67,60€ . Acquistalo direttamente tramite questo link o accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: The Art of The Last of Us Part II è un volume imperdibile per tutti gli appassionati della celebre saga di Naughty Dog. Questo elegante libro illustrato con copertina rigida accompagna i lettori dietro le quinte della realizzazione di The Last of Us Part II, offrendo uno sguardo approfondito sul lavoro creativo che ha dato vita a uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni.

Ulteriori dettagli su questo prodotto a tema The Last of Us Part II

Attraverso oltre 200 pagine a colori, il volume racconta il viaggio intenso e drammatico di Ellie, protagonista di una storia segnata dalla vendetta, dalla sopravvivenza e dalle difficili scelte morali. Le splendide illustrazioni originali mostrano personaggi, ambientazioni, creature e momenti iconici del gioco, permettendo di apprezzare l'evoluzione artistica del progetto fin dalle prime fasi di sviluppo.

Realizzato in collaborazione tra Dark Horse Books e gli sviluppatori di Naughty Dog, il libro include inoltre commenti esclusivi degli autori e del team creativo, che condividono curiosità, idee e dettagli sul processo di produzione. Questa edizione deluxe si distingue per la presenza di una copertina esclusiva, un raffinato cofanetto protettivo e una litografia da collezione di qualità professionale.