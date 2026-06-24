Tessi ragnatele a prezzo stracciato: Marvel's Spider-Man Remastered in super sconto su Instant Gaming

Spiccare il volo tra i grattacieli di Manhattan nei panni dell'Arrampicamuri più famoso dei fumetti diventa un'opportunità imperdibile per la community PC. Marvel's Spider-Man Remastered è infatti il protagonista di un taglio di prezzo eccezionale sulla sua chiave digitale per la piattaforma di Valve. Potete far vostro il titolo cliccando sul box in pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Rispetto al listino ufficiale di 60,00€, lo store propone una quota base di 19,49€ IVA esclusa, che si converte in un prezzo finale di 23,78€ aggiungendo l'aliquota italiana al 22%. Il ribasso del 68% esposto a catalogo si traduce così in un risparmio netto del 60,37% sull'importo complessivo comprensivo di tasse.
L'avventura definitiva di Peter Parker
Sviluppato originariamente da Insomniac Games e rimasterizzato con cura, il titolo offre una delle migliori interpretazioni videoludiche dell'eroe Marvel. I giocatori vestiranno i panni di un Peter Parker ormai maturo e strutturato, chiamato a bilanciare una caotica vita privata con la responsabilità di proteggere una New York minacciata da storici supercriminali.
Oltre a un sistema di oscillazione con le ragnatele incredibilmente fluido e soddisfacente, questa edizione include direttamente nel pacchetto anche i tre capitoli della serie di DLC La città che non dorme mai, ampliando la narrazione con nuove missioni, sfide e costumi esclusivi da sbloccare. La vera forza di questo pacchetto risiede però nell'eccezionale lavoro di conversione operato dagli specialisti di Nixxes Software.
La versione PC Steam supporta infatti le tecnologie grafiche più recenti, garantendo riflessi in Ray Tracing, upscaling avanzato con pieno supporto a NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS, rapporti d'aspetto Ultra-Wide e supporto al feedback aptico del DualSense (se pagate un extra, anche via bluetooth).
L'ottima scalabilità del codice rende Marvel's Spider-Man Remastered un titolo splendido da giocare anche su macchine di fascia media o in totale mobilità su PC portatili. Approfittare di questo stock a prezzo ridotto è il modo ideale per vivere l'esperienza open world definitiva dedicata a Spider-Man risparmiando nettamente sul prezzo di cartellino. Qui la nostra recensione.
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