Recupera Lost Soul Aside: il titolo cinese è in offerta su Amazon, la promozione è molto allettante

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare Lost Soul Aside per PS5 ad un prezzo scontatissimo. L'offerta attiva, in occasione del secondo giorno di Prime Days, prevede un maxi sconto del 61% per un prezzo finale d'acquisto di 27,50€ (poco più di 3€ rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Lost Soul Aside è un action-adventure RPG sviluppato da Ultizero Games e pubblicato da Sony. Il gioco racconta la storia di Kaser, un protagonista impegnato in una missione disperata per salvare sua sorella Louisa e l'intera umanità dalla minaccia dei Voidrax.

Il progetto nasce inizialmente come lavoro individuale del creatore Yang Bing, per poi crescere progressivamente grazie al supporto del China Hero Project di Sony.