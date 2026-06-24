Recupera Lost Soul Aside: il titolo cinese è in offerta su Amazon, la promozione è molto allettante

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare Lost Soul Aside per PS5 ad un prezzo scontatissimo. L'offerta attiva, in occasione del secondo giorno di Prime Days, prevede un maxi sconto del 61% per un prezzo finale d'acquisto di 27,50€ (poco più di 3€ rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Lost Soul Aside è un action-adventure RPG sviluppato da Ultizero Games e pubblicato da Sony. Il gioco racconta la storia di Kaser, un protagonista impegnato in una missione disperata per salvare sua sorella Louisa e l'intera umanità dalla minaccia dei Voidrax.
Il progetto nasce inizialmente come lavoro individuale del creatore Yang Bing, per poi crescere progressivamente grazie al supporto del China Hero Project di Sony.
Ulteriori dettagli sul gioco
La struttura del gioco combina una progressione principalmente lineare con alcune aree più aperte da esplorare. Nel corso dell'avventura il personaggio di Liana svolge il ruolo di punto di riferimento, offrendo la possibilità di salvare manualmente i progressi e fungendo da collegamento narrativo per il protagonista, raccogliendo informazioni sulle sue imprese.
Tra le modalità disponibili troviamo anche Surge of Voidrax, una sfida speciale composta da cento ondate di nemici, pensata per mettere alla prova le abilità del giocatore. La storia di Lost Soul Aside prende origine dal conflitto tra l'Impero di Celestria e il Regno di Frosthold, una guerra che ha lasciato Kaser e sua sorella Louisa senza genitori. Per saperne di più dai uno sguardo alla nostra recensione.
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