Gli auricolari JBL Wave Beam 2 sono in promo su Amazon: acquista le cuffie in sconto al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sugli auricolari JBL Wave Beam 2: l'offerta prevede uno sconto attivo e applicato del 12% per un costo totale e finale d'acquisto di 37€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Beam 2 offrono un'esperienza audio completa grazie al caratteristico suono JBL Pure Bass, pensato per garantire bassi profondi e un ascolto coinvolgente in ogni situazione.
La presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC) permette di ridurre i suoni indesiderati dall'ambiente circostante, mentre la modalità Smart Ambient consente di mantenere il controllo sui rumori esterni quando necessario.
Ulteriori dettagli sugli auricolari
Per le chiamate, gli auricolari integrano quattro microfoni, due per ciascun lato, progettati per catturare la voce in modo più preciso e limitare i disturbi ambientali. Questo permette conversazioni più chiare anche in luoghi rumorosi, come strade affollate o spazi aperti.
Pensati per accompagnare ogni giornata, i JBL Wave Beam 2 offrono una buona resistenza grazie alla certificazione IP54, che protegge gli auricolari da polvere e schizzi d'acqua. Anche la custodia di ricarica dispone di protezione IPX2, rendendola adatta al trasporto quotidiano. L'autonomia è un altro punto di forza: gli auricolari garantiscono fino a 10 ore di riproduzione.
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