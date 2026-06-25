Gli auricolari JBL Wave Beam 2 sono in promo su Amazon: acquista le cuffie in sconto al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sugli auricolari JBL Wave Beam 2: l'offerta prevede uno sconto attivo e applicato del 12% per un costo totale e finale d'acquisto di 37€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Beam 2 offrono un'esperienza audio completa grazie al caratteristico suono JBL Pure Bass, pensato per garantire bassi profondi e un ascolto coinvolgente in ogni situazione.

La presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC) permette di ridurre i suoni indesiderati dall'ambiente circostante, mentre la modalità Smart Ambient consente di mantenere il controllo sui rumori esterni quando necessario.