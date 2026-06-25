L'edizione fisica di Absolum arriverà su Nintendo Switch 2 a settembre 2026

Silver Lining Interactive, in collaborazione con i team di sviluppo Dotemu, Guard Crush Games e Supamonks, ha annunciato la data di uscita dell'edizione fisica di Absolum per Nintendo Switch 2 : 17 settembre 2026. Viene anche fatto notare che i file di gioco saranno tutti sulla cartuccia. I preordini sono già stati aperti tramite lo store Silver Lining Direct e i rivenditori autorizzati, al prezzo di 49,99 euro.

L'edizione fisica

Absolum unisce le meccaniche dei classici giochi d'azione arcade a scorrimento orizzontale con la progressione tipica dei roguelike moderni. Il gioco è ambientato a Talamh, un regno oppresso dalla tirannia del Re Sole Azra e dalla sua fazione armata, l'Ordine Cremisi. I giocatori sono chiamati a guidare la ribellione vestendo i panni di quattro eroi reietti: Galandra, Karl, Cider e Brome.

L'edizione fisica di Absolum

La struttura di gioco prevede partite in cui i potenziamenti, le fazioni nemiche da affrontare e gli scenari cambiano a ogni tentativo, richiedendo un approccio tattico e flessibile ai combattimenti.

In attesa del salto generazionale sulla nuova piattaforma Nintendo, il distributore ha ricordato ai collezionisti la disponibilità di un'edizione speciale del gioco per PlayStation 5 e per Nintendo Switch. Acquistabile tramite dal negozio di Silver Lining, include diversi contenuti fisici dedicati agli appassionati: quattro spille in metallo raffiguranti i personaggi, un artbook a colori con illustrazioni e concept art, una stampa in formato poster del mondo di Talamh e quattro carte collezionabili dedicate agli eroi del gioco.