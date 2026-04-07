Absolum arriva su Nintendo Switch 2 anche in edizione fisica: annunciato il periodo di uscita

L'editore Dotemu e I team Guard Crash Games e Supamonks hanno annunciato che Absolum, l'ottimo action RPG in forma di picchiaduro a scorrimento fantasy, già presente sulle altre piattaforme, arriverà anche su Nintendo Switch 2, con tanto di edizione fisica e un periodo di uscita previsto per il terzo trimestre del 2026.
Nonostante il gioco sia già disponibile su Nintendo Switch, oltre che su PC, PS5 e di recente anche su Xbox Series X|S, lanciato direttamente anche attraverso Game Pass lo scorso marzo, a quanto pare ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter vedere la versione specifica per Nintendo Switch 2.
In mancanza di una data di uscita precisa, possiamo segnarci il trimestre estivo tra luglio e settembre come periodo previsto per l'arrivo di questo titolo sulla nuova console Nintendo.
Un grande action RPG in stile picchiaduro a scorrimento
Ovviamente, Absolum può comunque essere giocato su Nintendo Switch 2 in retrocompatibilità con la versione Switch 1, dunque si tratta di vedere di preciso cosa cambierà con questa nuova versione, verosimilmente studiata per sfruttare il maggiore potenziale hardware della console.
Con l'occasione viene annunciata anche l'edizione fisica di Absolum per Nintendo Switch 2, che verrà pubblicata da Silver Lining Direct e verrà venduta al prezzo di 49,99€, con prenotazioni aperte già oggi attraverso il sito ufficiale della compagnia.
A febbraio, Absolum aveva ricevuto l'aggiornamento "Fili del destino", che introduce una vagonata di novità e va a migliorare ulteriormente un gioco già valutato in maniera davvero positiva da critica e pubblico, come erede spirituale di Guardian Heroes.