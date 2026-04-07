Game of Thrones: Dragonfire è il nuovo gioco di House of the Dragon

Warner Bros. ha annunciato Game of Thrones: Dragonfire, un nuovo gioco basato sulle storie e i personaggi di House of the Dragon, che farà il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android il prossimo 16 giugno.

Ambientato nel mondo di Westeros, durante l'epoca in cui Casa Targaryen dominava incontrastata grazie ai suoi draghi, Game of Thrones: Dragonfire ci chiederà di confrontarci con tensioni politiche e ambizioni personali, diplomazia e guerra, nel tentativo di sedere sul Trono di Spade.

Il gioco, che si presenta nella forma di uno strategico free-to-play, metterà il controllo dei draghi al centro dell'esperienza, chiedendoci di raccogliere, far schiudere e addestrare creature leggendarie come Syrax, Caraxes e Seasmoke, ognuna dotata di abilità uniche, capaci di ribaltare le sorti di ogni battaglia.

Dotato di una campagna narrativa ricca di eventi, Game of Thrones: Dragonfire vedrà la presenza di personaggi iconici come Rhaenyra Targaryen e Daemon Targaryen, che andranno a contribuire attivamente allo sviluppo della storia.