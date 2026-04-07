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Game of Thrones: Dragonfire è il nuovo gioco di House of the Dragon

Warner Bros. ha annunciato Game of Thrones: Dragonfire, il nuovo gioco basato su House of the Dragon, in arrivo su iOS e Android a giugno: ecco trailer e dettagli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/04/2026
L'artwork di Game of Thrones: Dragonfire

Warner Bros. ha annunciato Game of Thrones: Dragonfire, un nuovo gioco basato sulle storie e i personaggi di House of the Dragon, che farà il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android il prossimo 16 giugno.

Ambientato nel mondo di Westeros, durante l'epoca in cui Casa Targaryen dominava incontrastata grazie ai suoi draghi, Game of Thrones: Dragonfire ci chiederà di confrontarci con tensioni politiche e ambizioni personali, diplomazia e guerra, nel tentativo di sedere sul Trono di Spade.

Il gioco, che si presenta nella forma di uno strategico free-to-play, metterà il controllo dei draghi al centro dell'esperienza, chiedendoci di raccogliere, far schiudere e addestrare creature leggendarie come Syrax, Caraxes e Seasmoke, ognuna dotata di abilità uniche, capaci di ribaltare le sorti di ogni battaglia.

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Dotato di una campagna narrativa ricca di eventi, Game of Thrones: Dragonfire vedrà la presenza di personaggi iconici come Rhaenyra Targaryen e Daemon Targaryen, che andranno a contribuire attivamente allo sviluppo della storia.

Un franchise ancora forte

Con un lancio praticamente in contemporanea con l'uscita della Stagione 3 di House of the Dragon, Game of Thrones: Dragonfire punta a sfruttare la grande popolarità della serie televisiva per costruirsi un'ampia e solida base d'utenza.

In tal senso, il gioco non mancherà di includere scenari simbolo come Fortezza Rossa, Roccia del Drago e Harrenhal, dove avremo modo di espandere la nostra influenza tramite la conquista di nuovi territori e il consolidamento di quelli già sotto il nostro dominio.

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