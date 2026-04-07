Call of the Elder Gods ha una data di uscita, arriverà al lancio anche su Game Pass

Call of the Elder Gods ha una data di uscita, annunciata attraverso un nuovo trailer e fissata per il 12 maggio, dunque non lontana a questo punto: la nuova avventura arriverà dunque in tale data su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 e sarà disponibile al lancio anche nel catalogo di Game Pass.

Il gioco in questione è il seguito dell'ottima avventura Call of the Sea, e riprende alcuni elementi di questo in termini di ambientazione, atmosfere e tematiche, oltre che riproponendo la medesima struttura di gioco, come avventura basata su puzzle in prima persona.

Sviluppato da Out of the Blue Games e pubblicato da Kwalee, Call of the Elder Gods è stato presentato con un trailer di annuncio durante la Summer of Games, lo scorso giugno, e finalmente è praticamente pronto a uscire.