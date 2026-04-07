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Call of the Elder Gods ha una data di uscita, arriverà al lancio anche su Game Pass

Call of the Elder Gods torna a farsi vedere con un nuovo trailer che ne annuncia la data di uscita su PC e console, con lancio anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/04/2026
La copertina di Call of the Elder Gods

Call of the Elder Gods ha una data di uscita, annunciata attraverso un nuovo trailer e fissata per il 12 maggio, dunque non lontana a questo punto: la nuova avventura arriverà dunque in tale data su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 e sarà disponibile al lancio anche nel catalogo di Game Pass.

Il gioco in questione è il seguito dell'ottima avventura Call of the Sea, e riprende alcuni elementi di questo in termini di ambientazione, atmosfere e tematiche, oltre che riproponendo la medesima struttura di gioco, come avventura basata su puzzle in prima persona.

Sviluppato da Out of the Blue Games e pubblicato da Kwalee, Call of the Elder Gods è stato presentato con un trailer di annuncio durante la Summer of Games, lo scorso giugno, e finalmente è praticamente pronto a uscire.

Ritorno nelle atmosfere lovecraftiane

Anche Call of the Elder Gods si ricollega alla tradizione horror di H.P. Lovecraft, mettendo in scena un'avventura incentrata su oscuri miti antichi che hanno a che fare con divinità a lungo dimenticate e rimaste dormienti in alcuni luoghi della Terra.

Call of the Sea mischiava questi elementi con quella che appariva sotto diversi aspetti una vera e propria storia d'amore, in questo caso abbiamo invece a che fare soprattutto con la ricerca di conoscenza e una narrazione forse più strutturata.

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La storia vede il Professor Harry Everhart e la brillante studentessa Evangeline Drayton trascinati all'interno di un'indagine su un misterioso artefatto antico e scoperto alcuni anni prima, che sembra collegarsi a un antico e oscuro mito.

Seguendo questo allucinante viaggio, ci troveremo ad avere a che fare con enigmi di vario tipo, legati alla prospettiva o all'osservazione dello scenario, riprendendo un po' la tradizione classica di Myst e simili.

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