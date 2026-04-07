Call of the Elder Gods ha una data di uscita, arriverà al lancio anche su Game Pass

Call of the Elder Gods ha una data di uscita, annunciata attraverso un nuovo trailer e fissata per il 12 maggio, dunque non lontana a questo punto: la nuova avventura arriverà dunque in tale data su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 e sarà disponibile al lancio anche nel catalogo di Game Pass.
Il gioco in questione è il seguito dell'ottima avventura Call of the Sea, e riprende alcuni elementi di questo in termini di ambientazione, atmosfere e tematiche, oltre che riproponendo la medesima struttura di gioco, come avventura basata su puzzle in prima persona.
Sviluppato da Out of the Blue Games e pubblicato da Kwalee, Call of the Elder Gods è stato presentato con un trailer di annuncio durante la Summer of Games, lo scorso giugno, e finalmente è praticamente pronto a uscire.
Ritorno nelle atmosfere lovecraftiane
Anche Call of the Elder Gods si ricollega alla tradizione horror di H.P. Lovecraft, mettendo in scena un'avventura incentrata su oscuri miti antichi che hanno a che fare con divinità a lungo dimenticate e rimaste dormienti in alcuni luoghi della Terra.
Call of the Sea mischiava questi elementi con quella che appariva sotto diversi aspetti una vera e propria storia d'amore, in questo caso abbiamo invece a che fare soprattutto con la ricerca di conoscenza e una narrazione forse più strutturata.
La storia vede il Professor Harry Everhart e la brillante studentessa Evangeline Drayton trascinati all'interno di un'indagine su un misterioso artefatto antico e scoperto alcuni anni prima, che sembra collegarsi a un antico e oscuro mito.
Seguendo questo allucinante viaggio, ci troveremo ad avere a che fare con enigmi di vario tipo, legati alla prospettiva o all'osservazione dello scenario, riprendendo un po' la tradizione classica di Myst e simili.