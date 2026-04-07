Non è un caso che produzioni come le serie televisive di The Last of Us e God of War rappresentino pilastri della strategia futura di Sony Pictures Entertainment.

Fra queste spiccano lo sviluppo di franchise e l'espansione dei brand, inclusi settori in forte crescita come anime, contenuti pensati per le piattaforme digitali e l'integrazione con l'ecosistema Sony, in particolare attraverso gli adattamenti di proprietà intellettuali provenienti dal mondo videoludico .

La ristrutturazione è stata annunciata dal CEO Ravi Ahuja , entrato in carica a gennaio dopo il ritiro di Tony Vinciquerra: in una mail interna, Ahuja ha sottolineato come queste decisioni non puntino esclusivamente a una riduzione dei costi, ma rappresentino una scelta mirata a concentrare risorse e investimenti nelle aree considerate più promettenti.

Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine all'azienda, Sony Pictures Entertainment effettuerà centinaia di licenziamenti tra le divisioni cinema, televisione e corporate, andando a ridurre l'attuale numero di dipendenti, circa 12.000, al fine di ottimizzare le proprie risorse.

Una riorganizzazione necessaria?

A pochi mesi dall'accordo storico con Netflix, Sony si trova dunque ad affrontare una riorganizzazione che nelle parole del CEO Ravi Ahuja è necessaria, ma che chiaramente andrà a impattare sulla vita di centinaia di dipendenti dell'azienda.

Sotto la guida di Ahuja, Sony punta a valorizzare asset strategici come l'acquisizione del brand Peanuts e a espandere universi consolidati come Spider-Man, Ghostbusters, The Boys e Outlander. L'obiettivo è chiaro: adattarsi a un'industria in rapida evoluzione, rafforzando al contempo la capacità di innovare e competere.