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Sony Pictures Entertainment effettuerà centinaia di licenziamenti?

Secondo quanto riportato da Variety, Sony Pictures Entertainment sta per effettuare centinaia di licenziamenti al fine di ottimizzare le proprie risorse.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/04/2026
Una scena di Spider-Man: Brand New Day

Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine all'azienda, Sony Pictures Entertainment effettuerà centinaia di licenziamenti tra le divisioni cinema, televisione e corporate, andando a ridurre l'attuale numero di dipendenti, circa 12.000, al fine di ottimizzare le proprie risorse.

La ristrutturazione è stata annunciata dal CEO Ravi Ahuja, entrato in carica a gennaio dopo il ritiro di Tony Vinciquerra: in una mail interna, Ahuja ha sottolineato come queste decisioni non puntino esclusivamente a una riduzione dei costi, ma rappresentino una scelta mirata a concentrare risorse e investimenti nelle aree considerate più promettenti.

Fra queste spiccano lo sviluppo di franchise e l'espansione dei brand, inclusi settori in forte crescita come anime, contenuti pensati per le piattaforme digitali e l'integrazione con l'ecosistema Sony, in particolare attraverso gli adattamenti di proprietà intellettuali provenienti dal mondo videoludico.

Sony ha annunciato il programma Playerbase, con cui vuole scansionare i giocatori per inserirli nei giochi Sony ha annunciato il programma Playerbase, con cui vuole scansionare i giocatori per inserirli nei giochi

Non è un caso che produzioni come le serie televisive di The Last of Us e God of War rappresentino pilastri della strategia futura di Sony Pictures Entertainment.

Una riorganizzazione necessaria?

A pochi mesi dall'accordo storico con Netflix, Sony si trova dunque ad affrontare una riorganizzazione che nelle parole del CEO Ravi Ahuja è necessaria, ma che chiaramente andrà a impattare sulla vita di centinaia di dipendenti dell'azienda.

Sotto la guida di Ahuja, Sony punta a valorizzare asset strategici come l'acquisizione del brand Peanuts e a espandere universi consolidati come Spider-Man, Ghostbusters, The Boys e Outlander. L'obiettivo è chiaro: adattarsi a un'industria in rapida evoluzione, rafforzando al contempo la capacità di innovare e competere.

#Sony #Cinema
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