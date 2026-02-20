House of the Dragon Stagione 3: il teaser trailer ufficiale annuncia l'uscita in Italia

La terza stagione della serie spin-off prequel di Game of Thrones, tratta da Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, verrà trasmessa in Italia su Sky e NOW a partire dal mese di giugno , dunque c'è ancora da attendere circa quattro mesi per poterla vedere, in attesa di una comunicazione più precisa sulla data prevista.

HBO ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di House of the Dragon: Stagione 3 , che mostra qualcosa della storia della nuova serie TV e conferma il periodo di uscita previsto anche per l'Italia.

Otto nuovi episodi in arrivo

House of the Dragon: Stagione 3 è composta da otto episodi che verranno trasmessi praticamente in contemporanea sia in USA che in Italia, con storie tratte dal mondo de Il Trono di Spade e dal romanzo "Fuoco e Sangue" di Martin.

All'interno del cast tornano Matt Smith, Emma D'Arcy e Olivia Cooke insieme ai nuovi personaggi destinati a cambiare l'equilibrio del potere attraverso nuovi scontri e intrighi vari.

Da quanto possiamo vedere nel video, Rhaenyra informa che Alicent ha intenzione di aprire i cancelli di Approdo del Re e di arrendersi, ma il figlio, Jacaerys, sembra reticente.

Altre scene mostrano Jacaerys in battaglia sopra il proprio drago e anche James Norton in combattimento nei panni di Ormund Hightower, per poi passare a una serie di scene che fanno capire come questa nuova stagione sia destinata a riservare numerose emozioni.

La serie TV ha ricevuto varie critiche dallo stesso George R.R. Martin in passato, cosa che ha spinto il capo di HBO a rispondere di persona all'autore originale.