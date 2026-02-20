Qual è il gioco migliore di sempre per la prima PlayStation? 25.000 giocatori hanno deciso

Qual è il gioco più amato della prima PlayStation ? La storica console di Sony, proveniente da un'epoca d'oro in cui idee e nuove proprietà intellettuali fioccavano copiose sul mercato, ha un parco titoli amplissimo, di cui molti sono considerati degli oggetti di culto e ricordati con grande affetto dai giocatori. Ma quale viene considerato il migliore? Stando ai 25.000 retrogamer che hanno votato nella competizione organizzata dal sito Retrododo, si tratta di Final Fantasy VII .

Il torneo

Final Fantasy VII ha prevalso contro avversari davvero agguerriti. È arrivato in finale con Tekken 3 battendo Castlevania: Symphony of the Night, Tomb Raider 3 e Metal Gear Solid.

Il torneo tra i migliori giochi PS1

Tekken 3 era arrivato in finale superando Wipeout XL, Gran Turismo 2 e Chrono Cross, ma è stato fermato in finale dalla spada di Cloud.

Tanti, comunque, i nomi importanti che hanno partecipato e che non ce l'hanno fatta, come Resident Evil 2, Tomb Raider 2 e Legacy of Kain.

Detto questo, è chiaro che parliamo di una selezione che ha un valore soltanto indicativo. Comunque sia, mostra chiaramente l'amore per il gioco di ruolo dell'allora SquareSoft, che ha rappresentato un punto di svolta non solo per i giochi di ruolo alla giapponese, ma anche per l'intera industria, viste le sue enormi virtù.

Comunque sia, concordate con la selezione? O avreste scelto altri titoli, facendo vincere qualcos'altro?