In attesa di Slay the Spire 2, recupera il primo capitolo per PC a prezzo scontato su Instant Gaming

Cerchi un gioco che sposi le meccaniche di Hearthstone con i roguelike? Il primo capitolo di Slay The Spire per PC è su Instant Gaming a 11,58 € invece di 23 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. La data di uscita del nuovo gioco è stata svelata proprio di recente, quindi è l'occasione perfetta per recuperarlo mentre inganni l'attesa. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un roguelike con un mazzo di carte
Non si tratta di un classico deck building: immagina un roguelike da affrontare con un semplice mazzo di carte come unica arma. Il gameplay è quindi originale e dovrai procedere per piccole aree di gioco statiche, all'interno delle quali avverrà un vero e proprio combattimento a turni. Le meccaniche roguelike sono davvero interessanti, insieme all'atmosfera piuttosto coinvolgente e a una buona sinergia tra le carte.
Se però cerchi un gioco graficamente o stilisticamente avanzato, questo titolo potrebbe non fare per te. Nel complesso, aspettati ore e ore di puro intrattenimento e divertimento. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.