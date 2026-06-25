Dead or Alive 6 Last Round è disponibile e il trailer di lancio annuncia una nuova combattente

Il publisher Koei Tecmo e il Team Ninja ricordano che Dead or Alive 6 Last Round è disponibile da oggi, 25 giugno, con un trailer di lancio che, tra l'altro, annuncia anche un nuovo personaggio in arrivo.
Come possiamo intravedere alla fine del video, la nuova combattente è Minato, di cui vediamo solo alcuni particolari del character design in stile concept art, ma non viene ancora mostrata nella sua versione 3D ufficiale, in attesa dunque di essere svelata in miniera più estesa e chiara con ulteriori trailer.
Dead or Alive 6 Last Round è dunque disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non c'è nessun upgrade previsto per i possessori del gioco originale, ma potete trasferire i vostri progressi all'interno di questa nuova versione seguendo le procedure per importare i dati dal gioco base.
Minato si aggiungerà presto
Dead or Alive 6: Last Round è una sorta di versione definitiva del sesto capitolo della serie, uscito ben sette anni fa e caratterizzato da una grande quantità di contenuti che dovrebbero raccogliere tutti i più importanti elementi usciti post-lancio.
All'interno troviamo 29 personaggi giocabili (24 della versione originale e 5 combattenti DLC aggiuntivi), con personaggi come Kasumi, Marie Rose e altri che ricevono un totale di 5 costumi.
Contemporaneamente a Last Round è prevista anche una versione gratuita free-to-play, che consente di lanciarsi immediatamente nella battaglia, utilizzando quattro personaggi popolari: Kasumi, NiCO, Marie Rose e Honoka.
A questi si aggiungerà anche Minato, a quanto pare in arrivo "questa estate", dunque evidentemente a breve, in base a quanto possiamo vedere nel trailer riportato qui sopra.
Nel frattempo, Team Ninja ha anche annunciato Dead or Alive 7, o come verrà identificato il nuovo capitolo della serie.
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