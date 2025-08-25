2

L'ex director dei Dead or Alive ha lasciato anche Bandai Namco e il team di Tekken 8

Yohei Shimbori, ex director dei Dead or Alive, attualmente al lavoro su Tekken 8, ha lasciato Bandai Namco per essere più libero.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/08/2025
Uno dei personaggi di Dead or Alive 6
Dead or Alive 6
Dead or Alive 6
News Video Immagini

Yohei Shimbori ha annunciato che lascerà Bandai Namco Studios alla fine di agosto 2025. Probabilmente il suo contributo più significativo all'azienda è stato quello di produttore e co-director di Tekken 8, ma molti lo ricorderanno come director degli ultimi capitoli della serie Dead or Alive.

"Lascerò Bandai Namco Studio alla fine di questo mese. Durante il mio periodo qui, sono stato coinvolto in vari progetti. Mi sono occupato in particolare di Tekken 8, principalmente dei elementi di gioco non fondamentali. Ho anche ricevuto il supporto di molte persone, inclusi i nostri giocatori. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine. Grazie mille!", ha scritto Shimbori su X il 23 agosto.

Una lunga carriera

Prima di entrare in Bandai Namco Studios, Shimbori ha lavorato presso Koei Tecmo, dove ha inizialmente ricoperto il ruolo di tester per Dead or Alive: Ultimate prima di diventare il director di Dead or Alive: Dimensions, di tutte le versioni di Dead or Alive 5, e director e producer di Dead or Alive 6. Shimbori ha lavorato anche su altri titoli come Fatal Frame: Maiden of Black Water, ma è con i picchiaduro che si è fatto notare di più.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Per ora eviterò di condividere dettagli, ma d'ora in poi mi muoverò più liberamente e affronterò nuove sfide che valorizzino al massimo i miei punti di forza. Ci vorrà sicuramente del tempo, ma mi impegnerò ancora di più per offrire un gioco entusiasmante, quindi sarei felice se continuaste a seguire i miei progressi." ha aggiunto al post precedente.

Dead or Alive 6 è un disastro, Team Ninja cessa il supporto Dead or Alive 6 è un disastro, Team Ninja cessa il supporto

A questo punto vedremo dove andrà e cosa farà. L'unica certezza è che pare voglia continuare a sviluppare videogiochi. Chissà che non lavori a un nuovo picchiaduro.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'ex director dei Dead or Alive ha lasciato anche Bandai Namco e il team di Tekken 8