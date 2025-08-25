L'ex director dei Dead or Alive ha lasciato anche Bandai Namco e il team di Tekken 8

Yohei Shimbori ha annunciato che lascerà Bandai Namco Studios alla fine di agosto 2025. Probabilmente il suo contributo più significativo all'azienda è stato quello di produttore e co-director di Tekken 8, ma molti lo ricorderanno come director degli ultimi capitoli della serie Dead or Alive.
"Lascerò Bandai Namco Studio alla fine di questo mese. Durante il mio periodo qui, sono stato coinvolto in vari progetti. Mi sono occupato in particolare di Tekken 8, principalmente dei elementi di gioco non fondamentali. Ho anche ricevuto il supporto di molte persone, inclusi i nostri giocatori. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine. Grazie mille!", ha scritto Shimbori su X il 23 agosto.
Una lunga carriera
Prima di entrare in Bandai Namco Studios, Shimbori ha lavorato presso Koei Tecmo, dove ha inizialmente ricoperto il ruolo di tester per Dead or Alive: Ultimate prima di diventare il director di Dead or Alive: Dimensions, di tutte le versioni di Dead or Alive 5, e director e producer di Dead or Alive 6. Shimbori ha lavorato anche su altri titoli come Fatal Frame: Maiden of Black Water, ma è con i picchiaduro che si è fatto notare di più.
"Per ora eviterò di condividere dettagli, ma d'ora in poi mi muoverò più liberamente e affronterò nuove sfide che valorizzino al massimo i miei punti di forza. Ci vorrà sicuramente del tempo, ma mi impegnerò ancora di più per offrire un gioco entusiasmante, quindi sarei felice se continuaste a seguire i miei progressi." ha aggiunto al post precedente.
A questo punto vedremo dove andrà e cosa farà. L'unica certezza è che pare voglia continuare a sviluppare videogiochi. Chissà che non lavori a un nuovo picchiaduro.