L'ex director dei Dead or Alive ha lasciato anche Bandai Namco e il team di Tekken 8

"Lascerò Bandai Namco Studio alla fine di questo mese. Durante il mio periodo qui, sono stato coinvolto in vari progetti. Mi sono occupato in particolare di Tekken 8 , principalmente dei elementi di gioco non fondamentali. Ho anche ricevuto il supporto di molte persone, inclusi i nostri giocatori. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine. Grazie mille!", ha scritto Shimbori su X il 23 agosto.

Yohei Shimbori ha annunciato che lascerà Bandai Namco Studios alla fine di agosto 2025. Probabilmente il suo contributo più significativo all'azienda è stato quello di produttore e co-director di Tekken 8 , ma molti lo ricorderanno come director degli ultimi capitoli della serie Dead or Alive .

Una lunga carriera

Prima di entrare in Bandai Namco Studios, Shimbori ha lavorato presso Koei Tecmo, dove ha inizialmente ricoperto il ruolo di tester per Dead or Alive: Ultimate prima di diventare il director di Dead or Alive: Dimensions, di tutte le versioni di Dead or Alive 5, e director e producer di Dead or Alive 6. Shimbori ha lavorato anche su altri titoli come Fatal Frame: Maiden of Black Water, ma è con i picchiaduro che si è fatto notare di più.

"Per ora eviterò di condividere dettagli, ma d'ora in poi mi muoverò più liberamente e affronterò nuove sfide che valorizzino al massimo i miei punti di forza. Ci vorrà sicuramente del tempo, ma mi impegnerò ancora di più per offrire un gioco entusiasmante, quindi sarei felice se continuaste a seguire i miei progressi." ha aggiunto al post precedente.

A questo punto vedremo dove andrà e cosa farà. L'unica certezza è che pare voglia continuare a sviluppare videogiochi. Chissà che non lavori a un nuovo picchiaduro.