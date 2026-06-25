Sonic Mania ha cambiato il modo in cui Sega si rapporta con gli sviluppatori indie

In una recente intervista concessa a VGC, Takashi Iizuka, capo del Sonic Team , ha riflettuto sui vantaggi derivanti dalla collaborazione con gli sviluppatori indipendenti. Iizuka ha ammesso che è stato il lavoro svolto con Christian Whitehead per Sonic Mania (2017) a fargli comprendere appieno il potenziale dei piccoli team. Quell'esperienza, infatti, si è rivelata fondamentale per dare il via libera al progetto Pico Park.

In occasione del 35° anniversario della serie Sonic , Sega ha annunciato Sonic Pico Park , un titolo indipendente che unisce le meccaniche del noto puzzle game cooperativo Pico Park ai personaggi del mondo di Sonic. Il progetto segna una nuova apertura dell'azienda nipponica verso i team di sviluppo più piccoli, una strategia nata alcuni anni fa e che oggi sta dando i suoi frutti.

Lacuna colmata

Oltre all'aspetto puramente produttivo, Iizuka ha spiegato che il nuovo titolo andrà a colmare una lacuna della serie. Sebbene il franchise vanti numerose esperienze per giocatore singolo, manca storicamente di un titolo multigiocatore in locale capace di riunire più utenti davanti allo stesso schermo.

"Ero un po' nervoso, ma poi, quando ho iniziato a rifletterci seriamente, ho realizzato che tutti i giochi di Sonic sono titoli standalone per giocatore singolo", ha affermato Iizuka. "Non abbiamo quei giochi in cui quattro, cinque o otto persone urlano e sbraitano tra loro, giocando insieme in un'unica esperienza su schermo condiviso".

Riflettendo sulle dinamiche che hanno portato al grande ritorno in 2D del riccio blu nel 2017, Iizuka ha sottolineato di aver riscontrato nei creatori di Pico Park la medesima dedizione vista all'epoca nel team di Sonic Mania.

"Abbiamo percepito la stessa passione da parte del team di Pico Park, la capacità di creare qualcosa che forse noi all'interno di Sega non realizzeremmo", ha concluso. "Stanno portando un'idea nuova e fresca all'interno della proprietà intellettuale e del franchise, quindi l'ho considerata come una nuova sfida, qualcosa che si rivelerà davvero divertente".