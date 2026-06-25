Paralives, trucchi e consigli per soldi infiniti, gravidanza e modalità costruzione

Paralives è come la tana del Bianconiglio: più ti ci addentri e più scopri cose inaspettate. Il nuovo simulatore di vita dell'omonimo studio di sviluppo offre una serie di strumenti che ampliano esponenzialmente le nostre possibilità creative, ma senza saperle governare adeguatamente all'inizio sembrerà tutto molto farraginoso.
Abbiamo pensato quindi di creare una piccola guida, tra trucchi (intesi proprio come cheats) e consigli di utilizzo con un piccolo focus sulla modalità di costruzione e arredo, per prendere dimestichezza con alcuni strumenti e indirizzare correttamente il vostro estro creativo.
Gli essenziali
Partiamo con i trucchi essenziali da ricordare a memoria in caso di emergenza. Tutte le volte che vorrete richiamare a schermo il menù dei trucchi andrà digitato Ctrl + Maiusc + C su Windows e Cmd + Fn/Globo + F1 su macOS. Importante! Essendo il gioco in early access la lista di comandi potrebbe variare ed essere allungata via via che gli sviluppatori introdurranno nuove funzioni, per questo è bene ricordare che digitando della finestra dei trucchi HELP si ha accesso alla lista aggiornata dei trucchi. Ecco quali sono i trucchi che, secondo noi, dovreste conoscere a memoria:
|Trucco
|Funzione
|CLEAR
|Pulisce la finestra dei trucchi
|JACKPOT
|Fornisce alla famiglia 50.000 Paradime
|UNSTUCK
|Sposta il Para selezionato nella posizione corretta se è bloccato (Se si digita UNSTUCKALL il comando viene eseguito per tutti i Para presenti nello scenario)
|CLEARBILLS
|Estingue tutti i debiti e bollette della famiglia
|LEVELUPPERSONALITY
|Aumenta il punteggio personalità del Para selezionato
|LEVELUPSKILL
|Aumenta il punteggio abilità specifica del Para selezionato (Esempio: LEVELUPSKILL Piano)
|RELIEFALLNEEDS
|Aumenta al massimo tutti i bisogni del Para selezionato
|REVIVEALLSELECTEDCHARACTERS
|Riporta in vita un Para deceduto selezionato
|ADVANCEDAY
|Avanzamento del tempo di 24 ore
|GAINSTORYCARD
|Fornisce una carta storia al giocatore
Abilità, bisogni e interazioni
Questa lista di trucchi serve per gestire i nostri Para in tutti i loro aspetti, da quelli identitari come personalità e abilità, ai bisogni quotidiani. Nota bene: Alcuni di questi trucchi riportano un esempio di formattazione. La lista dei codici funziona sempre in inglese.
|Trucchi
|Funzione
|EDITCHARACTER
|Apre la modalità Paramaker, da qui tutti i personaggi residenti nel lotto possono essere editati liberamente
|SHOWSTATUSEFFECTS
|Mostra una lista completa di tutti gli stati, effetti e potenziamenti temporanei acquisiti dal Para selezionato
|CLEARSTATUSEFFECTS
|Resetta tutti stati, effetti e potenziamenti temporanei acquisiti dal Para selezionato
|CLEARSTATUSEFFECTSONALLCHARACTERS
|Resetta tutti stati, effetti e potenziamenti temporanei acquisiti da tutte i Para
|CLEARWANTCOOLDOWNS
|Spinge le emozioni a manifestare immediatamente nuovi desideri
|COMPLETECURRENTWANTS
|Soddisfa tutte le esigenze del Para selezionato
|LEARNALLSKINS
|Il Para selezionato impara tutte le tecniche di una determinata categoria (Esempio: LEARNALLSKINS Recipes impara tutte le ricette nell'abilità di cucina)
|ADDSELECTEDCHARACTERSTOHOUSEHOLD
|Aggiunge qualsiasi Para selezionato al nucleo familiare corrente
|CLEARALLONSELECTEDCHARACTERS
|Ripristina i Para selezionati soddisfacendo i loro bisogni, eliminando i desideri, cancellando ricordi ed emozioni, eliminando le interazioni e azzerando i conti
|KICKCURRENTHOUSEHOLDINTONEWHOUSEHOLD
|Rimuove i Para selezionati dall'unità familiare e li sposta in una nuova
|RESETPERSONALITY
|Azzera il livello di personalità di un Para selezionato, riportandolo a 1 e rimuovendo i tratti e i potenziamenti
|SETSKILLLEVEL
|Imposta una determinata abilità a un determinato livello (Esempio: SETSKILLLEVEL Cooking 10
|CHANGENEED
|Aumenta un'esigenza specifica del Para selezionato portandola a un valore specifico (Esempio: CHANGENEED HYGIENE 3)
|DECAYNEED
|Riduce un'esigenza specifica del Para selezionato a un valore specifico (Esempio: DECAYNEED HUNGER 1)
|RELIEFALLNEEDSOFALLCHARACTERS
|Soddisfa tutte le esigenze di tutti i Paras presenti nel gioco
|RELIEFNEED
|Valore massimo richiesto per il parametro selezionato (Esempio: RELIEFNEED HUNGER)
|SETNEED
|Imposta uno dei requisiti del Para selezionato su un valore specifico (Esempio: SETNEED HYGIENE 2)
|CANCELALLCHARACTERINTERACTIONS
|cancella tutte interazioni attive tra Para
|CANCELALLHOUSEHOLDINTERACTIONS
|cancella tutte interazioni attive tra Para dello stesso nucleo familiare
|CANCELSELECTEDCHARACTERSINTERACTIONS
|cancella tutte interazioni attive per il Para selezionato
|DELETESELECTEDCHARACTERSINTERACTIONS
|Elimina tutte le interazioni presenti nella coda di un Para selezionato
Scuola, lavoro e finanza
Per comprendere alcuni di questi trucchi è bene sapere una cosa: quando una Parapersona viene assunta per un lavoro ha tre possibilità (chiamati "strike") prima di essere licenziata. Alcuni dei trucchi possono aggiungere o aumentare questa statistica.
|Trucchi
|Funzione
|ADDVACATIONDAY
|Aggiunge un giorno di riposo al Para selezionato
|CLEARALLOCCUPATIONS
|Chiude tutte le occupazioni relative al Para selezionato
|ADDSTRIKETOOCCUPATIONS
|Aggiunge uno strike a tutte le occupazioni di un Para selezionato
|CLEARSTRIKES
|Rimuove tutti gli strike a tutte le occupazioni di un Para selezionato
|ENDWORKDAY
|Conclude la giornata lavorativa assegnando al Para selezionato la retribuzione giornaliera e, nel caso, i punti di avanzamento carriera
|PRINTALLPOSSIBLEEXTRASFOROCCUPATION
|Mostra un elenco di tutti i vantaggi di professione disponibili per la professione attuale del Para selezionato
|PIGGYBANK
|Fornisce alla famiglia 1.000 Paradime
|MAKEITRAIN
|Fornisce alla famiglia 10.000 Paradime
|LOTTERY
|Fornisce alla famiglia un importo casuale compreso tra 1 e 100.000 Paradime
|PAYDAY
|Fornisce un ammontare di Paradimes equivalente al giorno di paga al Para selezionato
|PRINTMONEY
|Assegna una somma di denaro specificata al nucleo familiare con il quale si sta giocando(Esempio: PRINTMONEY 100
|SETMONEY
|Imposta il saldo del nucleo familiare selezionato sull'importo specificato (Esempio: SETMONEY 100)
Tempo, età, vita, morte e gravidanza
Anche in questo caso, per comprendere alcuni di questi trucchi è bene conoscere un paio di nozioni utili. In Paralives genere biologico, orientamento sessuale e possibilità di portare avanti una gravidanza sono tre parametri slegati tra loro. Nello specifico, durante la creazione della Parapersona, è richiesto di esplicitare se il personaggio può rimanere incinta oppure no. In base a quanto scelto si potranno usare i seguenti trucchi.
|Trucchi
|Funzione
|ADVANCEHOUR
|Avanzamento del tempo di un'ora
|SETHOUR
|Modifica l'ora corrente del giorno impostandola sull'ora specificata (Esempio: SETHOUR 12)
|SKIPTO5MINUTESBEFOREWORK
|Imposta l'ora a cinque minuti prima dell'inizio del turno del Para selezionato
|PRINTAGE
|Visualizza l'età del Para selezionato
|SETAGE
|Imposta l'età del Para selezionato (Esempio: SETAGE 18)
|NEXTLIFESTAGE
|Permette al Para selezionato di progredire nella successiva fase di vita
|PREVIOUSLIFESTAGE
|Permette al Para selezionato alla fase di vita precedente
|NEXTGROWTHSPURT
|Fa sì che il personaggio selezionato subisca un'impennata di crescita se è un bambino, un preadolescente o un adolescente
|PREVIOUSGROWTHSPURT
|Fa sì che il personaggio selezionato torni alla fase di crescita precedente, se si tratta di un bambino, un preadolescente o un adolescente
|KILLCHARACTER
|Uccide il Para selezionato
|GETPREGNANT
|Il Para selezionato inizia una gravidanza
|GIVEBIRTH
|Se il Para selezionato sta portando avanti una gravidanza, partorisce immediatamente
|MAKEBABIES
|Fa sì che due Para selezionati abbiano un figlio insieme, lasciando lla gravidanza al Para in grado di portarla a termine
|PREGNANTSTATUS
|Mostra lo stato della gravidanza se il Para selezionato è incinta
Performance
Questa serie di trucchi possono sembrare all'apparenza poco utili, perché riguardano tendenzialmente prestazioni tecniche del gioco e funzioni che possono essere richiamate dal menù principale. In pratica poter avere una manciata di valori e una serie di comandi rapidi a portata di mano con un po' di dimestichezza diventa più comodo che non agire attraverso menù e sottomenù.
|Trucchi
|Funzione
|BENCHMARKFPS
|Avvia un benchmark FPS della durata di 15 secondi
|CAPFPS
|Limita il numero di FPS al valore immesso (Esempio: CAPFPS 144)
|FPS
|Restituisce il valore corrente degli FPS
|FULLSCREEN
|Imposta il gioco in modalità a tutto schermo
|WINDOWED
|Imposta il gioco in modalità finestra
|RESOLUTION
|Restituisce il valore corrente della risoluzione
|SETRESOLUTION
|Cambia la risoluzione al valore immesso (Esempio: SETRESOLUTION 2560X1440)
|SHADOWDISTANCE
|Restituisce l'attuale distanza di rendering delle ombre
|STARTTOWNBENCHMARKSTORYBOARD
|Esegue uno storyboard fittizio di riferimento per testare le prestazioni della città
|VSYNC
|È possibile impostare il numero di passaggi V-Sync attualmente utilizzati dal gioco
|QUITTOMAINMENU
|Risporta al menù di gioco iniziale
|RAGEQUIT
|Forza la chiusura del gioco
|SAVE
|Salva la partita
|ZIPSAVEFILE
|Comprime il file di salvataggio corrente e lo salva sul desktop
Varie ed eventuali (e meme)
Veniamo infine ad un lista di trucchi secondaria che può tornare utile in situazioni circoscritte, come nella gestione della posta o di un incendio. E poi qualche cosa davvero random, perché gli sviluppatori di Paralives hanno un bel senso dell'umorismo!
|Trucchi
|Funzione
|DELETEALLNEWSPAPERISSUES
|Elimina tutti i numeri del giornale
|GENERATENEWSPAPER
|Genera un nuovo numero del giornale
|GENERATEMAIL
|Invia la posta in coda per il nucleo familiare
|RESETMAILBOX
|Elimina tutti i messaggi dalla casella di posta
|RESETMUSEUMDONATIONS
|Cancella tutte le donazioni al museo, consentendo di effettuare nuove donazioni
|EXTINGUISHALLFIRES
|Spegne gli incendi nello scenario
|SETITEMONFIRE
|Appicca il fuoco all'oggetto selezionato
|SETSELECTEDCHARACTERSONFIRE
|Incendia il Para selezionato
|SETITEMSTATE
|Modifica lo stato di un elemento (I valori relativi allo stato degli elementi sono disponibili nel pannello di controllo, alla voce ItemStates. Esempio: SETITEMSTATE ISON 1)
|REPAIRALLITEMS
|Rimuove lo stato "rotto" da tutti gli oggetti presenti nel gioco
|UNSPOILALLITEMS
|Elimina il deterioramento da tutti gli alimenti presenti nel gioco, ovvero toglie la muffa dal cibo
|BEAR
|Restituisce un'immagine ASCII raffigurante un orso
|EIGHTBALL
|Restituisce il risultato casuale Di una palla otto magica
|HOTEL
|Trivago
|RANDOMIZEALLDEFORMATIONS
|Genera un Para in modo casuale, eliminando i limiti del cursore. I risultati non saranno realistici/simili a quelli umani
|SPIN
|Fa girare una ruota della fortuna in base alla percentuale inserita e visualizza se si tratta di una vincita o di una perdita
BONUS: suggerimenti per costruire ed arredare
Come vi raccontavamo nel nostro provato, la modalità dedicata alla costruzione e all'arredo è forse la parte più divertente dell'early access ma, per certi aspetti, anche quella più frustrante; se arrivate da anni di The Sims e avete ormai assorbito le regole di gioco del simulativo Maxis abituarvi ad alcuni strumenti di Paralive e sfruttarli al meglio sarà un po' complesso. Ecco quindi una serie di consigli pratici che pensiamo possano aiutarvi molto a padroneggiare più velocemente l'editor di gioco.
- FONDAMENTA In Paralives è possibile costruire piani abitativi sia sopra che sotto il piano terra. Non esiste uno strumento dedicato alle fondamenta ma è comunque possibile costruirne e si procede in due modi: si può creare una stanza delle dimensione delle fondamenta e abbassare l'altezza del muro fino a quella desiderata, per poi costruire la stanza vera e propria al di sopra, oppure alzare l'altezza del muro e successivamente del pavimento della stanza. Nella parte esterna della casa il gioco riconoscerà automaticamente la divisione e potrete dipingere fondamenta e muro sovrastante di due colori diversi.
- STRUMENTO AVANZATO Nel menù di ogni oggetto selezionato c'è un'icona con tre pallini verticali: aprendo la tendina è possibile attivare lo strumento di modifica avanzato. In questo modo potrete ingrandire e ruotare su tre assi l'oggetto, alzandolo da terra, capovolgendolo e riflettendolo. Un utilizzo interessante? Utilizzare le finestre come copertura vetrata al posto dei tetti.
- COLONNE Con il suggerimento precedente ben in mente, le colonne diventeranno presto le vostre migliori amiche! Potrete usarle come tramezzo, come elemento decorativo o per coprire i profili di finestre o oggetti sovrapposti. Posizionando sopra delle mensole diventeranno alleate preziosissime.
- PROFONDITÀ DEI MURI Giocare con le profondità dei muri crea soluzioni interessanti per ogni angolo della casa. Inoltre, potendo costruire con più libertà, provare ad addossare due muri uno sull'altro è un ottimo modo per creare nicchie e piani di appoggio per piccoli oggetti. Nella foto qui sotto potete vedere due muri di spessori diversi con un arco posto nella parte più interna; tra i due muri una colonna utilizzata come muretto sulla quale è stata messa una mensola dello stesso colore e materiale.
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