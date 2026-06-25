Paralives, trucchi e consigli per soldi infiniti, gravidanza e modalità costruzione

Paralives è come la tana del Bianconiglio: più ti ci addentri e più scopri cose inaspettate. Il nuovo simulatore di vita dell'omonimo studio di sviluppo offre una serie di strumenti che ampliano esponenzialmente le nostre possibilità creative, ma senza saperle governare adeguatamente all'inizio sembrerà tutto molto farraginoso. Abbiamo pensato quindi di creare una piccola guida, tra trucchi (intesi proprio come cheats) e consigli di utilizzo con un piccolo focus sulla modalità di costruzione e arredo, per prendere dimestichezza con alcuni strumenti e indirizzare correttamente il vostro estro creativo.

Gli essenziali Partiamo con i trucchi essenziali da ricordare a memoria in caso di emergenza. Tutte le volte che vorrete richiamare a schermo il menù dei trucchi andrà digitato Ctrl + Maiusc + C su Windows e Cmd + Fn/Globo + F1 su macOS. Importante! Essendo il gioco in early access la lista di comandi potrebbe variare ed essere allungata via via che gli sviluppatori introdurranno nuove funzioni, per questo è bene ricordare che digitando della finestra dei trucchi HELP si ha accesso alla lista aggiornata dei trucchi. Ecco quali sono i trucchi che, secondo noi, dovreste conoscere a memoria: Trucco Funzione CLEAR Pulisce la finestra dei trucchi JACKPOT Fornisce alla famiglia 50.000 Paradime UNSTUCK Sposta il Para selezionato nella posizione corretta se è bloccato (Se si digita UNSTUCKALL il comando viene eseguito per tutti i Para presenti nello scenario) CLEARBILLS Estingue tutti i debiti e bollette della famiglia LEVELUPPERSONALITY Aumenta il punteggio personalità del Para selezionato LEVELUPSKILL Aumenta il punteggio abilità specifica del Para selezionato (Esempio: LEVELUPSKILL Piano) RELIEFALLNEEDS Aumenta al massimo tutti i bisogni del Para selezionato REVIVEALLSELECTEDCHARACTERS Riporta in vita un Para deceduto selezionato ADVANCEDAY Avanzamento del tempo di 24 ore GAINSTORYCARD Fornisce una carta storia al giocatore

Abilità, bisogni e interazioni Questa lista di trucchi serve per gestire i nostri Para in tutti i loro aspetti, da quelli identitari come personalità e abilità, ai bisogni quotidiani. Nota bene: Alcuni di questi trucchi riportano un esempio di formattazione. La lista dei codici funziona sempre in inglese. Trucchi Funzione EDITCHARACTER Apre la modalità Paramaker, da qui tutti i personaggi residenti nel lotto possono essere editati liberamente SHOWSTATUSEFFECTS Mostra una lista completa di tutti gli stati, effetti e potenziamenti temporanei acquisiti dal Para selezionato CLEARSTATUSEFFECTS Resetta tutti stati, effetti e potenziamenti temporanei acquisiti dal Para selezionato CLEARSTATUSEFFECTSONALLCHARACTERS Resetta tutti stati, effetti e potenziamenti temporanei acquisiti da tutte i Para CLEARWANTCOOLDOWNS Spinge le emozioni a manifestare immediatamente nuovi desideri COMPLETECURRENTWANTS Soddisfa tutte le esigenze del Para selezionato LEARNALLSKINS Il Para selezionato impara tutte le tecniche di una determinata categoria (Esempio: LEARNALLSKINS Recipes impara tutte le ricette nell'abilità di cucina) ADDSELECTEDCHARACTERSTOHOUSEHOLD Aggiunge qualsiasi Para selezionato al nucleo familiare corrente CLEARALLONSELECTEDCHARACTERS Ripristina i Para selezionati soddisfacendo i loro bisogni, eliminando i desideri, cancellando ricordi ed emozioni, eliminando le interazioni e azzerando i conti KICKCURRENTHOUSEHOLDINTONEWHOUSEHOLD Rimuove i Para selezionati dall'unità familiare e li sposta in una nuova RESETPERSONALITY Azzera il livello di personalità di un Para selezionato, riportandolo a 1 e rimuovendo i tratti e i potenziamenti SETSKILLLEVEL Imposta una determinata abilità a un determinato livello (Esempio: SETSKILLLEVEL Cooking 10 CHANGENEED Aumenta un'esigenza specifica del Para selezionato portandola a un valore specifico (Esempio: CHANGENEED HYGIENE 3) DECAYNEED Riduce un'esigenza specifica del Para selezionato a un valore specifico (Esempio: DECAYNEED HUNGER 1) RELIEFALLNEEDSOFALLCHARACTERS Soddisfa tutte le esigenze di tutti i Paras presenti nel gioco RELIEFNEED Valore massimo richiesto per il parametro selezionato (Esempio: RELIEFNEED HUNGER) SETNEED Imposta uno dei requisiti del Para selezionato su un valore specifico (Esempio: SETNEED HYGIENE 2) CANCELALLCHARACTERINTERACTIONS cancella tutte interazioni attive tra Para CANCELALLHOUSEHOLDINTERACTIONS cancella tutte interazioni attive tra Para dello stesso nucleo familiare CANCELSELECTEDCHARACTERSINTERACTIONS cancella tutte interazioni attive per il Para selezionato DELETESELECTEDCHARACTERSINTERACTIONS Elimina tutte le interazioni presenti nella coda di un Para selezionato

Scuola, lavoro e finanza Per comprendere alcuni di questi trucchi è bene sapere una cosa: quando una Parapersona viene assunta per un lavoro ha tre possibilità (chiamati "strike") prima di essere licenziata. Alcuni dei trucchi possono aggiungere o aumentare questa statistica. Trucchi Funzione ADDVACATIONDAY Aggiunge un giorno di riposo al Para selezionato CLEARALLOCCUPATIONS Chiude tutte le occupazioni relative al Para selezionato ADDSTRIKETOOCCUPATIONS Aggiunge uno strike a tutte le occupazioni di un Para selezionato CLEARSTRIKES Rimuove tutti gli strike a tutte le occupazioni di un Para selezionato ENDWORKDAY Conclude la giornata lavorativa assegnando al Para selezionato la retribuzione giornaliera e, nel caso, i punti di avanzamento carriera PRINTALLPOSSIBLEEXTRASFOROCCUPATION Mostra un elenco di tutti i vantaggi di professione disponibili per la professione attuale del Para selezionato PIGGYBANK Fornisce alla famiglia 1.000 Paradime MAKEITRAIN Fornisce alla famiglia 10.000 Paradime LOTTERY Fornisce alla famiglia un importo casuale compreso tra 1 e 100.000 Paradime PAYDAY Fornisce un ammontare di Paradimes equivalente al giorno di paga al Para selezionato PRINTMONEY Assegna una somma di denaro specificata al nucleo familiare con il quale si sta giocando(Esempio: PRINTMONEY 100 SETMONEY Imposta il saldo del nucleo familiare selezionato sull'importo specificato (Esempio: SETMONEY 100)

Tempo, età, vita, morte e gravidanza Anche in questo caso, per comprendere alcuni di questi trucchi è bene conoscere un paio di nozioni utili. In Paralives genere biologico, orientamento sessuale e possibilità di portare avanti una gravidanza sono tre parametri slegati tra loro. Nello specifico, durante la creazione della Parapersona, è richiesto di esplicitare se il personaggio può rimanere incinta oppure no. In base a quanto scelto si potranno usare i seguenti trucchi. Trucchi Funzione ADVANCEHOUR Avanzamento del tempo di un'ora SETHOUR Modifica l'ora corrente del giorno impostandola sull'ora specificata (Esempio: SETHOUR 12) SKIPTO5MINUTESBEFOREWORK Imposta l'ora a cinque minuti prima dell'inizio del turno del Para selezionato PRINTAGE Visualizza l'età del Para selezionato SETAGE Imposta l'età del Para selezionato (Esempio: SETAGE 18) NEXTLIFESTAGE Permette al Para selezionato di progredire nella successiva fase di vita PREVIOUSLIFESTAGE Permette al Para selezionato alla fase di vita precedente NEXTGROWTHSPURT Fa sì che il personaggio selezionato subisca un'impennata di crescita se è un bambino, un preadolescente o un adolescente PREVIOUSGROWTHSPURT Fa sì che il personaggio selezionato torni alla fase di crescita precedente, se si tratta di un bambino, un preadolescente o un adolescente KILLCHARACTER Uccide il Para selezionato GETPREGNANT Il Para selezionato inizia una gravidanza GIVEBIRTH Se il Para selezionato sta portando avanti una gravidanza, partorisce immediatamente MAKEBABIES Fa sì che due Para selezionati abbiano un figlio insieme, lasciando lla gravidanza al Para in grado di portarla a termine PREGNANTSTATUS Mostra lo stato della gravidanza se il Para selezionato è incinta

Performance Questa serie di trucchi possono sembrare all'apparenza poco utili, perché riguardano tendenzialmente prestazioni tecniche del gioco e funzioni che possono essere richiamate dal menù principale. In pratica poter avere una manciata di valori e una serie di comandi rapidi a portata di mano con un po' di dimestichezza diventa più comodo che non agire attraverso menù e sottomenù. Trucchi Funzione BENCHMARKFPS Avvia un benchmark FPS della durata di 15 secondi CAPFPS Limita il numero di FPS al valore immesso (Esempio: CAPFPS 144) FPS Restituisce il valore corrente degli FPS FULLSCREEN Imposta il gioco in modalità a tutto schermo WINDOWED Imposta il gioco in modalità finestra RESOLUTION Restituisce il valore corrente della risoluzione SETRESOLUTION Cambia la risoluzione al valore immesso (Esempio: SETRESOLUTION 2560X1440) SHADOWDISTANCE Restituisce l'attuale distanza di rendering delle ombre STARTTOWNBENCHMARKSTORYBOARD Esegue uno storyboard fittizio di riferimento per testare le prestazioni della città VSYNC È possibile impostare il numero di passaggi V-Sync attualmente utilizzati dal gioco QUITTOMAINMENU Risporta al menù di gioco iniziale RAGEQUIT Forza la chiusura del gioco SAVE Salva la partita ZIPSAVEFILE Comprime il file di salvataggio corrente e lo salva sul desktop

Varie ed eventuali (e meme) Veniamo infine ad un lista di trucchi secondaria che può tornare utile in situazioni circoscritte, come nella gestione della posta o di un incendio. E poi qualche cosa davvero random, perché gli sviluppatori di Paralives hanno un bel senso dell'umorismo! Trucchi Funzione DELETEALLNEWSPAPERISSUES Elimina tutti i numeri del giornale GENERATENEWSPAPER Genera un nuovo numero del giornale GENERATEMAIL Invia la posta in coda per il nucleo familiare RESETMAILBOX Elimina tutti i messaggi dalla casella di posta RESETMUSEUMDONATIONS Cancella tutte le donazioni al museo, consentendo di effettuare nuove donazioni EXTINGUISHALLFIRES Spegne gli incendi nello scenario SETITEMONFIRE Appicca il fuoco all'oggetto selezionato SETSELECTEDCHARACTERSONFIRE Incendia il Para selezionato SETITEMSTATE Modifica lo stato di un elemento (I valori relativi allo stato degli elementi sono disponibili nel pannello di controllo, alla voce ItemStates. Esempio: SETITEMSTATE ISON 1) REPAIRALLITEMS Rimuove lo stato "rotto" da tutti gli oggetti presenti nel gioco UNSPOILALLITEMS Elimina il deterioramento da tutti gli alimenti presenti nel gioco, ovvero toglie la muffa dal cibo BEAR Restituisce un'immagine ASCII raffigurante un orso EIGHTBALL Restituisce il risultato casuale Di una palla otto magica HOTEL Trivago RANDOMIZEALLDEFORMATIONS Genera un Para in modo casuale, eliminando i limiti del cursore. I risultati non saranno realistici/simili a quelli umani SPIN Fa girare una ruota della fortuna in base alla percentuale inserita e visualizza se si tratta di una vincita o di una perdita

BONUS: suggerimenti per costruire ed arredare Come vi raccontavamo nel nostro provato, la modalità dedicata alla costruzione e all'arredo è forse la parte più divertente dell'early access ma, per certi aspetti, anche quella più frustrante; se arrivate da anni di The Sims e avete ormai assorbito le regole di gioco del simulativo Maxis abituarvi ad alcuni strumenti di Paralive e sfruttarli al meglio sarà un po' complesso. Ecco quindi una serie di consigli pratici che pensiamo possano aiutarvi molto a padroneggiare più velocemente l'editor di gioco. FONDAMENTA In Paralives è possibile costruire piani abitativi sia sopra che sotto il piano terra. Non esiste uno strumento dedicato alle fondamenta ma è comunque possibile costruirne e si procede in due modi: si può creare una stanza delle dimensione delle fondamenta e abbassare l'altezza del muro fino a quella desiderata, per poi costruire la stanza vera e propria al di sopra, oppure alzare l'altezza del muro e successivamente del pavimento della stanza. Nella parte esterna della casa il gioco riconoscerà automaticamente la divisione e potrete dipingere fondamenta e muro sovrastante di due colori diversi.

In Paralives è possibile costruire piani abitativi sia sopra che sotto il piano terra. Non esiste uno strumento dedicato alle fondamenta ma è comunque possibile costruirne e si procede in due modi: si può creare una stanza delle dimensione delle fondamenta e abbassare l'altezza del muro fino a quella desiderata, per poi costruire la stanza vera e propria al di sopra, oppure alzare l'altezza del muro e successivamente del pavimento della stanza. Nella parte esterna della casa il gioco riconoscerà automaticamente la divisione e potrete dipingere fondamenta e muro sovrastante di due colori diversi. In Paralives non esiste uno strumento dedicato alle fondamenta STRUMENTO AVANZATO Nel menù di ogni oggetto selezionato c'è un'icona con tre pallini verticali: aprendo la tendina è possibile attivare lo strumento di modifica avanzato. In questo modo potrete ingrandire e ruotare su tre assi l'oggetto, alzandolo da terra, capovolgendolo e riflettendolo. Un utilizzo interessante? Utilizzare le finestre come copertura vetrata al posto dei tetti.

Nel menù di ogni oggetto selezionato c'è un'icona con tre pallini verticali: aprendo la tendina è possibile attivare lo strumento di modifica avanzato. In questo modo potrete ingrandire e ruotare su tre assi l'oggetto, alzandolo da terra, capovolgendolo e riflettendolo. Un utilizzo interessante? Utilizzare le finestre come copertura vetrata al posto dei tetti. Manipolando le finestre si ottiene una serra COLONNE Con il suggerimento precedente ben in mente, le colonne diventeranno presto le vostre migliori amiche! Potrete usarle come tramezzo, come elemento decorativo o per coprire i profili di finestre o oggetti sovrapposti. Posizionando sopra delle mensole diventeranno alleate preziosissime.

Con il suggerimento precedente ben in mente, le colonne diventeranno presto le vostre migliori amiche! Potrete usarle come tramezzo, come elemento decorativo o per coprire i profili di finestre o oggetti sovrapposti. Posizionando sopra delle mensole diventeranno alleate preziosissime. Le colonne sono alleate preziose PROFONDITÀ DEI MURI Giocare con le profondità dei muri crea soluzioni interessanti per ogni angolo della casa. Inoltre, potendo costruire con più libertà, provare ad addossare due muri uno sull'altro è un ottimo modo per creare nicchie e piani di appoggio per piccoli oggetti. Nella foto qui sotto potete vedere due muri di spessori diversi con un arco posto nella parte più interna; tra i due muri una colonna utilizzata come muretto sulla quale è stata messa una mensola dello stesso colore e materiale. Giocare con la profondità dei muri crea soluzioni interessanti