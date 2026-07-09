Il successo di Paralives dimostra che essere generosi verso i giocatori è una strategia vincente

Paralives si è affermato nel mercato dei life simulator puntando su un modello basato sul supporto a lungo termine e su aggiornamenti gratuiti per i giocatori . Il titolo è arrivato in accesso anticipato all'inizio del 2026 e ha ottenuto finora una buona risposta da parte del pubblico, grazie al suo stile e alla promessa di nuovi contenuti distribuiti senza costi aggiuntivi per tutta la durata dello sviluppo del progetto.

Secondo Gab Boyer-Antoni, responsabile della comunicazione di Paralives, il piano di aggiornamenti gratuiti era stato annunciato già prima del lancio e i risultati delle vendite iniziali hanno confermato la sostenibilità di questa strategia.

"Quel piano era qualcosa che avevamo annunciato prima dell'uscita del gioco, e le nostre vendite nella prima settimana, anzi, nel primo giorno, hanno confermato che sarebbe stato possibile realizzarlo", ha spiegato Boyer-Antoni a GameSpot.

Il team di sviluppo è composto attualmente da circa 15 persone e non prevede una grande espansione dell'organico, se non con l'aggiunta di alcune figure senior. Lo studio ha inoltre sottolineato di non avere investitori esterni da rimborsare e di aver finanziato lo sviluppo principalmente attraverso il supporto della community su Patreon.

"Siamo una squadra molto piccola di 15 persone. Non prevediamo di aumentare molto il numero dei membri, se non con qualche posizione senior, e non abbiamo investitori. Non dobbiamo restituire denaro a nessuno. Finora lo sviluppo è stato completamente finanziato dai nostri sostenitori su Patreon. Stiamo bene così. Possiamo andare avanti per anni in questo modo, assicurarci di offrire aggiornamenti gratuiti e DLC gratuiti ai giocatori e continuare a lavorare sul gioco", ha dichiarato.

Un precedente spesso citato per questo tipo di approccio è No Man's Sky, che dal lancio nel 2016 ha ricevuto numerose espansioni gratuite capaci di ampliare progressivamente l'esperienza proposta ai giocatori, sostenendosi con le vendite del gioco base.

Anche Paralives ha iniziato a seguire questa direzione, pubblicando diversi contenuti gratuiti dopo il debutto in accesso anticipato, tra cui una collaborazione con Unpacking. Il primo aggiornamento maggiore è previsto per l'autunno. La community ha inoltre avuto un ruolo attivo nello sviluppo del gioco attraverso la creazione di mod e contenuti aggiuntivi, contribuendo ad ampliare le possibilità offerte dal simulatore di vita.