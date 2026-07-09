Assassin's Creed: The Rebel Collection a meno di 15 euro per Switch su Instant Gaming

Ci sono atmosfere che, a distanza di anni, conservano un fascino nostalgico fortissimo, specialmente se legate ai capitoli più amati e classici della saga di Ubisoft. Chi ha voglia di salpare per il Mar dei Caraibi o esplorare le gelide acque del Nord Atlantico direttamente in mobilità può approfittare di un'ottima opportunità che coinvolge Assassin's Creed: The Rebel Collection . Il pacchetto, che mantiene un prezzo di listino italiano ufficiale di 50,00€, è infatti sceso a 11,89€ IVA esclusa. Al momento del pagamento nel carrello la cifra finale si assesta su 14,51€ IVA inclusa , applicando l'imposta del 22%. Questo posiziona il ribasso della piattaforma al 76%, traducendosi in un risparmio del 70,98% se calcolato sul costo complessivo finale. Potete farlo vostro cliccando direttamente sul box che vedete qui sopra o sfruttando il link alla pagina prodotto .

L'era d'oro della pirateria e il punto di vista dei Templari

La particolarità di Assassin's Creed: The Rebel Collection è quella di offrire due esperienze ricche, diverse ma profondamente collegate tra loro dal punto di vista storico e di gameplay. Da un lato c'è Assassin's Creed IV: Black Flag, che mette i giocatori nei panni del carismatico Edward Kenway, raccontando una delle storie piratesche più riuscite di sempre tra arrembaggi navali, tesori nascosti e canti della ciurma. Dall'altro troviamo Assassin's Creed Rogue, un capitolo spesso sottovalutato che ribalta la prospettiva della serie permettendo di impersonare Shay Patrick Cormac, un ex Assassino che decide di tradire la confraternita per schierarsi con i Templari.

Portare due open world così vasti su una piattaforma portatile non era un compito scontato, eppure la raccolta si è dimostrata nel tempo uno dei lavori di ottimizzazione più riusciti e stabili disponibili su Switch. Entrambi i giochi mantengono una fluidità granitica e una notevole pulizia visiva sia giocando in modalità portatile che sulla TV di casa. Questa versione, inoltre, include già tutti i DLC single-player usciti in passato e introduce alcune chicche pensate appositamente per l'hardware Nintendo, come il puntamento giroscopico tramite i Joy-Con per le armi a distanza. A questa cifra, recuperare un simile concentrato di ore di gioco e di esplorazione è un'ottima idea per arricchire la propria collezione e non rimpiangere troppo la mancata uscita di Assassin's Creed IV Resynced su Switch.