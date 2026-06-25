Paralives vanta un nuovo record di vendite e dà qualche numero

Paralives Studio ha annunciato che il suo simulatore di vita Paralives ha venduto la bellezza di 1 milione di copie dal lancio, avvenuto il 25 maggio 2026. Quindi il risultato è stato fatto in circa un mese. Si tratta di un risultato davvero eccellente, considerando le ridotte dimensioni del team di sviluppo.

I numeri di Paralives

Il comunicato ufficiale sottolinea che Paralives è ancora in Accesso Anticipato e ha dei grossi margini di miglioramento, grazie soprattutto ai feedback e ai suggerimenti degli acquirenti.

L'immagine con l'annuncio delle copie vendute

L'occasione è stata ghiotta anche per dare qualche numero relativo al primo mese di vita commerciale del gioco.

I primi numeri di Paralives

Gli sviluppatori hanno ricordato che Paralives ha ricevuto 6 patch correttive e ha avuto una media giornaliera di giocatori attivi di 80.000. Ogni giocatore ha giocato in media per 11 ore, producendo 350.000 feedback e report di bug.

Nel mentre, sono state create 22.000 mod su Steam Workshop, che hanno espanso l'esperienza di gioco. Spazio anche per dei numeri più "divertenti", come i 170 report di Charlie nudo e i ??? giocatori che hanno avuto storie d'amore, coronate in matrimonio, con Jason.

Se vi interessa saperne di più sul gioco, potete leggere il nostro recente provato di Paralives. Altrimenti correte su Steam, dove potete acquistarlo per 38,99 euro.